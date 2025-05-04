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  4. В присущем стиле. Леоненко отреагировал на выход Эпицентра в УПЛ
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 18:14 |
823
0

В присущем стиле. Леоненко отреагировал на выход Эпицентра в УПЛ

Виктор был достаточно лаконичен

04 мая 2025, 18:14 |
823
0
В присущем стиле. Леоненко отреагировал на выход Эпицентра в УПЛ
ФК Эпицентр.

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко неоднозначно поздравил «Эпицентр» с выходом в Украинскую Премьер-лигу. Виктор не подбирал слов, описав команды успеха Сергея Нагорняка в присущем себе стиле.

«Я ни одной игры не видел команды Нагорняка. Могу только поздравить Серегу с выходом в слабый чемпионат», – лаконично отреагировал Леоненко.

В нынешнем сезоне «Эпицентр» уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, имея в своем активе 44 турнирных балла.

Ранее главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал, где Эпицентр планирует играть домашние матчи в УПЛ

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Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виктор Леоненко
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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