В присущем стиле. Леоненко отреагировал на выход Эпицентра в УПЛ
Виктор был достаточно лаконичен
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко неоднозначно поздравил «Эпицентр» с выходом в Украинскую Премьер-лигу. Виктор не подбирал слов, описав команды успеха Сергея Нагорняка в присущем себе стиле.
«Я ни одной игры не видел команды Нагорняка. Могу только поздравить Серегу с выходом в слабый чемпионат», – лаконично отреагировал Леоненко.
В нынешнем сезоне «Эпицентр» уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, имея в своем активе 44 турнирных балла.
Ранее главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал, где Эпицентр планирует играть домашние матчи в УПЛ
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