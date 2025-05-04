В присущем стиле. Леоненко отреагировал на выход Эпицентра в УПЛ

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко неоднозначно поздравил «Эпицентр» с выходом в Украинскую Премьер-лигу. Виктор не подбирал слов, описав команды успеха Сергея Нагорняка в присущем себе стиле.

«Я ни одной игры не видел команды Нагорняка. Могу только поздравить Серегу с выходом в слабый чемпионат», – лаконично отреагировал Леоненко.

В нынешнем сезоне «Эпицентр» уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, имея в своем активе 44 турнирных балла.

Ранее главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал, где Эпицентр планирует играть домашние матчи в УПЛ