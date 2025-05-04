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  4. Защитник Оболони: «Мы вышли на пик формы, впереди три битвы»
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 17:01 |
242
0

Защитник Оболони: «Мы вышли на пик формы, впереди три битвы»

Владислав Приймак подытожил игру с «Вересом»

04 мая 2025, 17:01 |
242
0
Защитник Оболони: «Мы вышли на пик формы, впереди три битвы»
ФК Оболонь. Владислав Приймак

Защитник «Оболони» Владислав Приймак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло киевлянам взять верх в гостях в поединке 27 тура УПЛ над «Вересом» – 2:0.

«Сила ровенчан – в активности в переходной фазе, использованию пространства между линиями, интенсивности у владений соперника. Чтобы лишить хозяев этих «козырей», мы решили специально отдать им контроль мяча, чтобы увидеть, чего они стоят в позиционном наступлении. Поскольку футболисты «Вереса» довольно часто ошибались, то уже у нас появлялись прекрасные возможности для стремительных контрвыпадов. Дважды мы ими воспользовались.

Когда было комфортнее играть: при равных составах или в большинстве? Все же, пожалуй, счет 2:0 в нашу пользу давил психологически, очень хотелось победить. Но, хотя ровенчане прилагали максимальные усилия, чтобы вернуть интригу в игру, чувствовалось, что в случае необходимости мы можем добавить.

Считаю, что последние календарные матчи – с «Динамо», «Карпатами», «Вересом» – мы провели на высоком уровне, однако только с ровенчанами отпраздновали викторию, хотя заслуживали большего, особенно с земляками. Но радует, что мы в этот ключевой момент вышли на пик спортивной формы. Это важно, потому что впереди у нас три решающих поединка в битве за сохранение "прописки" в элите".

Сейчас в активе «пивоваров» 28 очков, и они на 11-м месте в чемпионате.

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чемпионат Украины по футболу инсайд Украинская Премьер-лига Верес Ровно Оболонь Киев Верес - Оболонь Владислав Приймак
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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