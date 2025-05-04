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  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Игра забудется, а результат останется на табло»
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 02:41 | Обновлено 04 мая 2025, 03:08
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Сергей ШИЩЕНКО: «Игра забудется, а результат останется на табло»

«Оболонь» одержала тяжелую победу над »Вересом»

04 мая 2025, 02:41 | Обновлено 04 мая 2025, 03:08
6
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Игра забудется, а результат останется на табло»
ФК Верес. Сергей Шищенко

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал победу над «Вересом» (2:0) в матче 27-го тура УПЛ.

«Очень эмоциональный матч. Мы понимали, что психологически хозяева будут иметь определенное преимущество. Они уже решили свои турнирные задачи. А нам крайне нужна была хотя бы ничья.

Первый тайм получился не очень качественным в нашем исполнении. Не совсем удавалось то, что мы планировали. Но использовали свои моменты. Очень благодарен, что в этих эпизодах ребята отыграли очень качественно.

Второй тайм тоже был не совсем удачным. Команда оказалась психологически неготовой к игре в большинстве. Ведя - 2:0 в численном большинстве, нужно играть увереннее, агрессивнее, более дисциплинированно. Верес во втором тайме продемонстрировал, что Оболонь оказалась неготовой к игре в большинстве. У нас не было нужной уверенности, чтобы спокойно довести матч до победы.

Решение арбитров? Я понимаю болельщиков на трибунах. Такие моменты воспринимаются очень эмоционально. Но есть Комитет арбитров УАФ - они будут делать выводы. Я - тренер. Моя задача - работать над игрой команды. А у арбитров есть свои руководители, пусть они комментируют эти решения.

Это важные для нас три очка. Еще три очка, чтобы остаться в УПЛ. Игра - забудется, а счет - на табло. И это очень важный для нас счет»

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Верес - Оболонь Сергей Шищенко пресс-конференция
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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