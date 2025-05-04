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Украина
04 мая 2025, 16:45 |
210
0

От дроновых и ракетных атак Одессы пострадало немало футбольных людей

Страна 404 продолжает террор «жемчужины у моря»

04 мая 2025, 16:45 |
210
0
От дроновых и ракетных атак Одессы пострадало немало футбольных людей
ФК Черноморец. Тренировочная база

Во время недавнего масштабного обстрела Одессы страной-агрессором пострадало немало зданий, связанных с футбольными личностями. Кроме уничтоженной реактивным шахедом квартиры бывшего игрока одесского «Черноморца», а ныне главного тренера «Руха» (U-19) Дениса Колчина, досталось и другим объектам.

Как стало известно Sport.ua, от вражеской атаки получила повреждения одна из школ жилого массива Черемушки, которая имела возглавляемые известными тренерами Семеном Альтманом и Георгием Кривенко футбольные спецклассы. В этой школе училось много известных футболистов - в частности, экс-капитан «Черноморца», бывший игрок сборной Украины Андрей Телесненко.

В течение трех с лишним лет полномасштабного вторжения России в Украину пострадавшими из-за дроновых и ракетных атак оказалось немало футбольных людей и объектов. «Прилеты» нанесли серьезный ущерб Музею футбола, учебно-тренировочной базе ФК «Черноморец» в Совиньоне, а также квартирам и домам Семена Альтмана, Юрия Роменского и Валерия Поркуяна.

Ранее мы сообщали, что одесский «Черноморец» побил собственный антирекорд по количеству проигрышей в чемпионате, когда команду возглавлял Роман Григорчук.

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Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу российско-украинская война Семен Альтман инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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