Черноморец побил антирекорд Григорчука

Сегодня одесский «Черноморец» побил собственный антирекорд по количеству проигрышей в чемпионате, который был установлен в сезоне-2023/24, когда команду возглавлял Роман Григорчук.

Это произошло после нынешнего поражения от донецкого «Шахтера» (0:3), которое «моряки» потерпели на домашней арене в Одессе.

Если при Григорчуке их количество составляло 18 матчей, то на данный момент стало уже 19.

Интересно, что до прошлого чемпионата чаще всего «Черноморец» проигрывал в сезонах 2018/19 в чемпионате Украины и в сезонах 1939 и 1967 годов в чемпионате СССР – по 17 раз.

В нынешнем чемпионате «Черноморцу» осталось сыграть еще три матча – с «Динамо» и «Александрией» дома и с «Ворсклой» на выезде.

Ранее мы сообщали, что 3 мая состоялся матч 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».