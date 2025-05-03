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  4. Черноморец побил антирекорд Григорчука
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 20:16 |
575
3

Черноморец побил антирекорд Григорчука

И это при том, что чемпионат еще не закончился

03 мая 2025, 20:16 |
575
3
Черноморец побил антирекорд Григорчука
ФК Черноморец

Сегодня одесский «Черноморец» побил собственный антирекорд по количеству проигрышей в чемпионате, который был установлен в сезоне-2023/24, когда команду возглавлял Роман Григорчук.

Это произошло после нынешнего поражения от донецкого «Шахтера» (0:3), которое «моряки» потерпели на домашней арене в Одессе.

Если при Григорчуке их количество составляло 18 матчей, то на данный момент стало уже 19.

Интересно, что до прошлого чемпионата чаще всего «Черноморец» проигрывал в сезонах 2018/19 в чемпионате Украины и в сезонах 1939 и 1967 годов в чемпионате СССР – по 17 раз.

В нынешнем чемпионате «Черноморцу» осталось сыграть еще три матча – с «Динамо» и «Александрией» дома и с «Ворсклой» на выезде.

Ранее мы сообщали, что 3 мая состоялся матч 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и донецкий «Шахтер».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Шахтер антирекорд Роман Григорчук инсайд статистика
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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wojsergivan
в украинском футболе вся срань от ахметки
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c_a_p2
Орендоморець...
Кроти залізли і знищили одеситів.
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