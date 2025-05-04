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Португалия
04 мая 2025, 16:46 | Обновлено 04 мая 2025, 16:48
393
0

Отразил пенальти и принес победу. Оценка Трубина за матч против Эшторила

WhoScored не очень высоко оценил работу Анатолия

04 мая 2025, 16:46 | Обновлено 04 мая 2025, 16:48
393
0
Отразил пенальти и принес победу. Оценка Трубина за матч против Эшторила
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Отаменди та Анатолий Трубин

3 мая «Бенфика» побывала в гостях у клуба «Эшторил» в рамках 32-го тура чемпионате Португалии.

В стартовом составе «Бенфики» вышел украинец Анатолий Трубин, для которого этот матч стал 45-м в текущем сезоне.

«Бенфика» еще в первой половине встречи вколотила два мяча в ворота оппонента, однако столичный клуб удержать преимущество не смог. Хозяева оформили один гол во втором тайме, но этого было недостаточно – 1:2.

Трубин на 66-й минуте матча отразил удар с 11-ти метров, чем помог клубу набрать три пункта. Несмотря на такое полезное действие, статистический портал WhoScored наградил вратаря не очень высокой оценкой – 7.0.

Игроком поединка был признан полузащитник «Эшторила» Винисиус Заносело, который забил на 77-й минуте. В результате игрок получил 7.9 баллов.

Оценки матча «Эшторил» – «Бенфика» от WhoScored

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Эшторил Анатолий Трубин оценки WhoScored
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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