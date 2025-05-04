Отразил пенальти и принес победу. Оценка Трубина за матч против Эшторила
WhoScored не очень высоко оценил работу Анатолия
3 мая «Бенфика» побывала в гостях у клуба «Эшторил» в рамках 32-го тура чемпионате Португалии.
В стартовом составе «Бенфики» вышел украинец Анатолий Трубин, для которого этот матч стал 45-м в текущем сезоне.
«Бенфика» еще в первой половине встречи вколотила два мяча в ворота оппонента, однако столичный клуб удержать преимущество не смог. Хозяева оформили один гол во втором тайме, но этого было недостаточно – 1:2.
Трубин на 66-й минуте матча отразил удар с 11-ти метров, чем помог клубу набрать три пункта. Несмотря на такое полезное действие, статистический портал WhoScored наградил вратаря не очень высокой оценкой – 7.0.
Игроком поединка был признан полузащитник «Эшторила» Винисиус Заносело, который забил на 77-й минуте. В результате игрок получил 7.9 баллов.
Оценки матча «Эшторил» – «Бенфика» от WhoScored
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