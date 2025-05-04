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  4. «Каждая игра – решающая». Реакция Трубина на победу над Эшторилом
Португалия
04 мая 2025, 14:59 | Обновлено 04 мая 2025, 15:02
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0

«Каждая игра – решающая». Реакция Трубина на победу над Эшторилом

Анатолий помог «Бенфике» переиграть соперника со счетом 2:1

04 мая 2025, 14:59 | Обновлено 04 мая 2025, 15:02
111
0
«Каждая игра – решающая». Реакция Трубина на победу над Эшторилом
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин поделился мыслями с фанатами в социальной сети Instagram относительно матча 32-го тура чемпионата Португалии. Столичный клуб на переиграл «Эшторил» – 2:1.

Благодаря Трубину «Бенфика» добыла важные три пункта, поскольку украинец отразил пенальти на 66-й минуте.

«Мы в точке, где каждая игра – решающая. Еще один шаг сделан!

Впереди – «Эштадио да Луж», – написал Анатолий.

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Эшторил Анатолий Трубин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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