«Каждая игра – решающая». Реакция Трубина на победу над Эшторилом

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин поделился мыслями с фанатами в социальной сети Instagram относительно матча 32-го тура чемпионата Португалии. Столичный клуб на переиграл «Эшторил» – 2:1.

Благодаря Трубину «Бенфика» добыла важные три пункта, поскольку украинец отразил пенальти на 66-й минуте.

«Мы в точке, где каждая игра – решающая. Еще один шаг сделан!

Впереди – «Эштадио да Луж», – написал Анатолий.