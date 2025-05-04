Греция U-16 – Украина U-16. Турнир развития УЕФА. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 4 мая в 18:30 матч 1-го тура турнира в Финландии
4 мая юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 г.р.) проведет первый матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии.
Встреча между командами Греции U-16 и Украины U-16 начнется в 18:30.
Сине-желтую команду возглавляет Александр Сытник, главный тренер юношеской сборной Украины U-16.
Состав юношеской сборной Украины U-16
Вратари: Александр Степанов (Шахтер Донецк), Денис Столяренко (Легия, Польша).
Защитники: Егор Онищук (Шахтер Донецк), Григорий Шаповалов, Назар Смотрицкий (оба – ЛНЗ Черкассы), Богдан Левицкий (Рух Львов), Маркиян Панчишин (Карпаты Львов), Назарий Рудзей (Боруссия Д, Германия), Илья Яблонский (Спортинг, Португалия).
Полузащитники: Даниил Дячок, Данило Ермак (оба – Динамо Киев), Евгений Волошко (Шахтер Донецк), Евгений Горбатов (Александрия), Ярослав Харкевич (Милан, Италия), Максим Иванов (Сампдория, Италия), Ярослав Кожушко (Славия, Чехия), Руслан Швец (Райо Махадаонда, Испания).
Нападающие: Владимир Квиквиния (Динамо Киев), Денис Бида (Шахтер Донецк), Кирилл Сердюк (Нюрнберг, Германия), Владислав Задорожний (Славия, Чехия), Андрей Добровольский (Эйпен, Бельгия).
Турнир развития УЕФА. Календарь матчей
- 04.05. 14:00. Финляндия – Венгрия
- 04.05. 18:30. Греция – Украина
- 06.05. 13:00. Венгрия – Греция
- 06.05. 17:30. Украина – Финляндия
- 09.05. 10:00. Украина – Венгрия
- 09.05. 15:00. Финляндия – Греция
Греция U-16 – Украина U-16. Турнир развития УЕФА. Смотреть онлайн LIVE
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