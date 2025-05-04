Англия04 мая 2025, 13:26 |
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Звездный вингер Челси принял важное решение по своему будущему
Кристофер Нкунку намерен покинуть лондонский клуб
04 мая 2025, 13:26 |
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Французский вингер «Челси» Кристофер Нкунку принял решение касательно своего будущего в английском клубе, сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, 27-летний футболист принял окончательно решение покинуть английский гранд. Его контракт истекает летом 2029 года.
В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 42 матча на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 5 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» нацелился на звезду сборной Украины.
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