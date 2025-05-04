Звездный вингер Челси принял важное решение по своему будущему

Французский вингер «Челси» Кристофер Нкунку принял решение касательно своего будущего в английском клубе, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 27-летний футболист принял окончательно решение покинуть английский гранд. Его контракт истекает летом 2029 года.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 42 матча на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» нацелился на звезду сборной Украины.