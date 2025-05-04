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Англия
04 мая 2025, 13:26 |
352
0

Звездный вингер Челси принял важное решение по своему будущему

Кристофер Нкунку намерен покинуть лондонский клуб

04 мая 2025, 13:26 |
352
0
Звездный вингер Челси принял важное решение по своему будущему
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Французский вингер «Челси» Кристофер Нкунку принял решение касательно своего будущего в английском клубе, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 27-летний футболист принял окончательно решение покинуть английский гранд. Его контракт истекает летом 2029 года.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 42 матча на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» нацелился на звезду сборной Украины.

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Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
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