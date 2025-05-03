Челси нацелился на звезду сборной Украины. Известна сумма трансфера

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за нехватки игровой практики.

По информации портала Sport.fr, на трансфер Лунина претендует турецкий «Галатасарай». Однако в ситуацию неожиданно вмешался лондонский «Челси», который определил приобретение Лунина приоритетным для усиления вратарской линии. «Синие» готовы предложить за украинца 20 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.