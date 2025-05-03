Челси нацелился на звезду сборной Украины. Известна сумма трансфера
Лондонцы нацелились на Андрея Лунина
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за нехватки игровой практики.
По информации портала Sport.fr, на трансфер Лунина претендует турецкий «Галатасарай». Однако в ситуацию неожиданно вмешался лондонский «Челси», который определил приобретение Лунина приоритетным для усиления вратарской линии. «Синие» готовы предложить за украинца 20 миллионов евро.
В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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