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Испания
03 мая 2025, 23:26 | Обновлено 03 мая 2025, 23:29
1522
2

Челси нацелился на звезду сборной Украины. Известна сумма трансфера

Лондонцы нацелились на Андрея Лунина

03 мая 2025, 23:26 | Обновлено 03 мая 2025, 23:29
1522
2
Челси нацелился на звезду сборной Украины. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за нехватки игровой практики.

По информации портала Sport.fr, на трансфер Лунина претендует турецкий «Галатасарай». Однако в ситуацию неожиданно вмешался лондонский «Челси», который определил приобретение Лунина приоритетным для усиления вратарской линии. «Синие» готовы предложить за украинца 20 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Галатасарай Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Реал Мадрид Челси трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: Sport.fr
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Комментарии 2
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apepa
Я думал Жорика хотят
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0
Simar_kr
при чем тут Андрейка, где звезда а где приспособленец))))
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-1
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