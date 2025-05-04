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  4. Нагорняк заговорил о трансферных аппетитах Эпицентра после выхода в УПЛ
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 14:14 |
1322
1

Нагорняк заговорил о трансферных аппетитах Эпицентра после выхода в УПЛ

Сергей заявил, что команда будет усиливать состав

04 мая 2025, 14:14 |
1322
1
Нагорняк заговорил о трансферных аппетитах Эпицентра после выхода в УПЛ
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал о трансферных планах клуба после выхода в Украинскую Премьер-лигу.

– Насколько нынешний состав «Эпицентра» отвечает требованиям Премьер-лиги?

– Пока об этом говорить сложно. Закончим сезон, а затем будем определяться.

– Но усиление необходимо?

– Безусловно. Но каким оно будет, решим в межсезонье.

– По финансовым условиям «Эпицентр» сможет приглашать в свою команду игроков, имеющих опыт выступления в УПЛ?

– И об этом сейчас рано говорить, поскольку бюджет может быть и вторым.

Ранее Сергей Нагорняк рассказал, где Эпицентр планирует играть домашние матчи в УПЛ

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Spaceman
Коротше, тренер,який нічого не знає..Цікаво, хто буде новим тренером?
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