Нагорняк заговорил о трансферных аппетитах Эпицентра после выхода в УПЛ
Сергей заявил, что команда будет усиливать состав
Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал о трансферных планах клуба после выхода в Украинскую Премьер-лигу.
– Насколько нынешний состав «Эпицентра» отвечает требованиям Премьер-лиги?
– Пока об этом говорить сложно. Закончим сезон, а затем будем определяться.
– Но усиление необходимо?
– Безусловно. Но каким оно будет, решим в межсезонье.
– По финансовым условиям «Эпицентр» сможет приглашать в свою команду игроков, имеющих опыт выступления в УПЛ?
– И об этом сейчас рано говорить, поскольку бюджет может быть и вторым.
Ранее Сергей Нагорняк рассказал, где Эпицентр планирует играть домашние матчи в УПЛ
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