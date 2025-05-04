Нагорняк заговорил о трансферных аппетитах Эпицентра после выхода в УПЛ

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал о трансферных планах клуба после выхода в Украинскую Премьер-лигу.

– Насколько нынешний состав «Эпицентра» отвечает требованиям Премьер-лиги?

– Пока об этом говорить сложно. Закончим сезон, а затем будем определяться.

– Но усиление необходимо?

– Безусловно. Но каким оно будет, решим в межсезонье.

– По финансовым условиям «Эпицентр» сможет приглашать в свою команду игроков, имеющих опыт выступления в УПЛ?

– И об этом сейчас рано говорить, поскольку бюджет может быть и вторым.

Ранее Сергей Нагорняк рассказал, где Эпицентр планирует играть домашние матчи в УПЛ