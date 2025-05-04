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Испания
04 мая 2025, 13:05 | Обновлено 04 мая 2025, 13:06
1739
1

Зарплата в 22 миллиона евро. Реал хочет, что бы звезда покинула команду

Давид Алаба может сменить клуб летом

04 мая 2025, 13:05 | Обновлено 04 мая 2025, 13:06
1739
1
Зарплата в 22 миллиона евро. Реал хочет, что бы звезда покинула команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба может покинуть клуб, сообщает Estadio Deposrtivo.

По информации источника, руководство испанского гранда намерено попрощаться с 32-летним футболистом из-за его зарплаты, которая составляет 22,5 миллиона евро. В клубе уверенны, что даже несмотря на то, что игрок плохо проводит свои матчи при высокой зарплате, его удастся продать.

В Мадриде сомневаются в физической форме игрока.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» нацелился на звезду сборной Украины.

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Давид Алаба Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Estadio Deportivo
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Fuz1982z
за що такі гроші інвалідам платять
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