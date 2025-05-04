Зарплата в 22 миллиона евро. Реал хочет, что бы звезда покинула команду

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба может покинуть клуб, сообщает Estadio Deposrtivo.

По информации источника, руководство испанского гранда намерено попрощаться с 32-летним футболистом из-за его зарплаты, которая составляет 22,5 миллиона евро. В клубе уверенны, что даже несмотря на то, что игрок плохо проводит свои матчи при высокой зарплате, его удастся продать.

В Мадриде сомневаются в физической форме игрока.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» нацелился на звезду сборной Украины.