Испания04 мая 2025, 13:05 | Обновлено 04 мая 2025, 13:06
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Зарплата в 22 миллиона евро. Реал хочет, что бы звезда покинула команду
Давид Алаба может сменить клуб летом
04 мая 2025, 13:05 | Обновлено 04 мая 2025, 13:06
1739
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Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба может покинуть клуб, сообщает Estadio Deposrtivo.
По информации источника, руководство испанского гранда намерено попрощаться с 32-летним футболистом из-за его зарплаты, которая составляет 22,5 миллиона евро. В клубе уверенны, что даже несмотря на то, что игрок плохо проводит свои матчи при высокой зарплате, его удастся продать.
В Мадриде сомневаются в физической форме игрока.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» нацелился на звезду сборной Украины.
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