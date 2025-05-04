Проблемы Ротаня и Ко. У Александрии достаточно серьезные задолженности
Подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу против житомирского «Полесья»
В 27-м туре УПЛ центральный поединок состоится 4 мая в Житомире, где «Полесье» будет принимать «Александрию».
Противостояние имеет первостепенное значение для обеих команд: полищуки ведут борьбу за путевку в еврокубки, а «горожане» еще сохраняют шансы даже на завоевание золотых медалей.
Как стало известно Sport.ua, на боевом настроении александрийцев не сказываются многомесячные задержки по зарплате, а в последнее время – и по выплате премиальных за победы в чемпионате. Эти финансовые проблемы отошли на второй план, подопечные Руслана Ротаня горят желанием завершить сезон на лучших в истории клуба позициях.
Сегодня в Житомире александрийцам не смогут помочь травмированные бразильские легионеры Базерра и Джевани.
Пока «горожане» занимают второе место в чемпионате, набрав 60 очков.
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