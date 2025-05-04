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  4. Проблемы Ротаня и Ко. У Александрии достаточно серьезные задолженности
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 12:43 |
1357
1

Проблемы Ротаня и Ко. У Александрии достаточно серьезные задолженности

Подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу против житомирского «Полесья»

04 мая 2025, 12:43 |
1357
1
Проблемы Ротаня и Ко. У Александрии достаточно серьезные задолженности
ФК Александрия.

В 27-м туре УПЛ центральный поединок состоится 4 мая в Житомире, где «Полесье» будет принимать «Александрию».

Противостояние имеет первостепенное значение для обеих команд: полищуки ведут борьбу за путевку в еврокубки, а «горожане» еще сохраняют шансы даже на завоевание золотых медалей.

Как стало известно Sport.ua, на боевом настроении александрийцев не сказываются многомесячные задержки по зарплате, а в последнее время – и по выплате премиальных за победы в чемпионате. Эти финансовые проблемы отошли на второй план, подопечные Руслана Ротаня горят желанием завершить сезон на лучших в истории клуба позициях.

Сегодня в Житомире александрийцам не смогут помочь травмированные бразильские легионеры Базерра и Джевани.

Пока «горожане» занимают второе место в чемпионате, набрав 60 очков.

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инсайд Руслан Ротань Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Полесье - Александрия
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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MrStepanovM .
отакої...а як справа до єврокубків дійде буде як з Дніпро-1?!
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