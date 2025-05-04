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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 00:10 | Обновлено 04 мая 2025, 00:14
48
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Александрия

4 мая в 18:00 состоится матч 27-го тура УПЛ

04 мая 2025, 00:10 | Обновлено 04 мая 2025, 00:14
48
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Александрия
ФК Александрия

В воскресенье, 4 мая, в 18:00 состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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