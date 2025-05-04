Три по 100. Сезон 2024/25 в английских лигах вошел в историю
«Бирмингем», «Лидс» и «Бернли» установили уникальные достижения
За всю 137-летнюю историю английских лиг произошел первый случай, когда одновременно 3 команды набрали 100+ очков в своих дивизионах в одном сезоне.
Две из трех этих команд представляют Чемпионшип («Лидс» и «Бернли») и одна – Лигу 1 («Бирмингем»).
В истории Чемпионшипа до этого сезона еще не было случаев, когда сразу две команды одновременно набирали 100+ очков.
«Лидс» впервые в своей истории набрал 100 очков за сезон.
«Бернли» набрал 100+ очков в Чемпионшипе во второй раз за три сезона, но стал первой командой в истории второго по силе дивизиона Англии, которой не хватило 100 очков для выигрыша чемпионата.
Рекордное количество очков за всю историю английских лиг набрал Бирмингем Сити (111 очков в Лиге 1).
Английские клубы, достигавшие 100 набранных очков в матчах чемпионата:
«Йорк Сити» (4) – 101 очко в 1983-84.
«Свиндон» Таун (4) – 102 очка в 1985-86
«Сандерленд» (2) – 105 очков в 1998-99
«Фулхэм» (3) – 101 очко в 1998-99
«Фулхэм» (2) – 101 очко в 2000-01
«Плимут» (4) – 102 очка в 2001-02
«Уиган Атлетик» (3) – 100 очков в 2002-03
«Рединг» (2) – 106 очков в 2005-06
«Ньюкасл» (2) – 102 очка в 2009-10
«Чарльтон Атлетик» (3) – 101 очко в 2011-12
«Лестер Сити» (2) – 102 очка в 2013-14
«Вулвергемптон Вондерерс» (3) – 103 очка в 2013-14
«Шеффилд Юнайтед» (3) – 100 очков в 2016-17
«Манчестер Сити» (1) – 100 очков в 2017-18
«Бернли» (2) – 101 очко в 2022-23
«Плимут» (3) – 101 очко в 2022-23
«Бирмингем» (3) – 111 очков в 2024-25
«Лидс» (2) – 100 очков в 2024-25
«Бернли» (2) – 100 очков в 2024-25
В скобках – уровень дивизиона в английских лигах.
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