ФОТО. Историческое золото Игнатенко. Слован стал чемпионом Словакии

Украинский защитник Даниил Игнатенко завоевал золотые медали чемпионата Словакии в составе «Слована» из Братиславы.

«Слован» одолел Жилину и досрочно стал чемпионом Словакии. За 2 тура до окончания первенства братиславцы опережают ближайшего преследователя на 12 очков и стали недосягаемыми для конкурентов.

Игнатенко присоединился к Словану в сентябре 2024 г. из французского Бордо в статусе свободно агента, подписав контракт на 3 года. В текущем сезоне украинец отыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Словакия, Чемпионская группа, 8-й тур

Слован – Жилина – 4:3

Голы: Стрелец, 32, 63, 73, Мак, 40 – Аданг, 18, 26, Сауэр, 39