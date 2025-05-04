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04 мая 2025, 11:43 |
443
3

ФОТО. Историческое золото Игнатенко. Слован стал чемпионом Словакии

Украинец Даниил Игнатенко впервые завоевал золотые медали национального первенства

04 мая 2025, 11:43 |
443
3
ФОТО. Историческое золото Игнатенко. Слован стал чемпионом Словакии
Instagram. Даниил Игнатенко

Украинский защитник Даниил Игнатенко завоевал золотые медали чемпионата Словакии в составе «Слована» из Братиславы.

«Слован» одолел Жилину и досрочно стал чемпионом Словакии. За 2 тура до окончания первенства братиславцы опережают ближайшего преследователя на 12 очков и стали недосягаемыми для конкурентов.

Игнатенко присоединился к Словану в сентябре 2024 г. из французского Бордо в статусе свободно агента, подписав контракт на 3 года. В текущем сезоне украинец отыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Словакия, Чемпионская группа, 8-й тур

Слован – Жилина – 4:3

Голы: Стрелец, 32, 63, 73, Мак, 40 – Аданг, 18, 26, Сауэр, 39

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Слован Братислава чемпионат Словакии по футболу Даниил Игнатенко Жилина
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 3
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Alehandro
Він опорний півзахисник, не захисник.
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0
Tea with milk
В Запорожье сегодня точно бы ничего не добился подобного.
8 декабря 2015 года стало известно, что Данил вместе с рядом других игроков покинул «Металлург» в связи с процессом ликвидации клуба..........
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0
⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ВОВКІВ
🥇🇸🇰Поздравляем! 🎉
Запорожский казак🇺🇦 с шахтёрским сердцем! 🧡🖤 😊
Ответить
-2
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