ФОТО. Историческое золото Игнатенко. Слован стал чемпионом Словакии
Украинец Даниил Игнатенко впервые завоевал золотые медали национального первенства
Украинский защитник Даниил Игнатенко завоевал золотые медали чемпионата Словакии в составе «Слована» из Братиславы.
«Слован» одолел Жилину и досрочно стал чемпионом Словакии. За 2 тура до окончания первенства братиславцы опережают ближайшего преследователя на 12 очков и стали недосягаемыми для конкурентов.
Игнатенко присоединился к Словану в сентябре 2024 г. из французского Бордо в статусе свободно агента, подписав контракт на 3 года. В текущем сезоне украинец отыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Словакия, Чемпионская группа, 8-й тур
Слован – Жилина – 4:3
Голы: Стрелец, 32, 63, 73, Мак, 40 – Аданг, 18, 26, Сауэр, 39
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