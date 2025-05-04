Нидерланды04 мая 2025, 09:59 |
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Ветеран Перишич повторил интересное достижение в Эредивизи
Хет-трик хорвата помог ПСВ победить
04 мая 2025, 09:59 |
205
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В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ победил Фортуну со счетом 4:1.
Хет-триком в матче отличился Иван Перишич.
В возрасте 36 лет и 90 дней хорват стал шестым игроком, сделавшим хет-трик в матче Эредивизи после 36 лет.
Единственным игроком, кто сделал это за последние 40 лет, был Дирк Кейт.
На счету Ивана Перишича 14 голов и 8 результативных передач в сезоне во всех турнирах.
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