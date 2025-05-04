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  4. Ветеран Перишич повторил интересное достижение в Эредивизи
Нидерланды
04 мая 2025, 09:59 |
205
0

Ветеран Перишич повторил интересное достижение в Эредивизи

Хет-трик хорвата помог ПСВ победить

04 мая 2025, 09:59 |
205
0
Ветеран Перишич повторил интересное достижение в Эредивизи
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ победил Фортуну со счетом 4:1.

Хет-триком в матче отличился Иван Перишич.

В возрасте 36 лет и 90 дней хорват стал шестым игроком, сделавшим хет-трик в матче Эредивизи после 36 лет.

Единственным игроком, кто сделал это за последние 40 лет, был Дирк Кейт.

На счету Ивана Перишича 14 голов и 8 результативных передач в сезоне во всех турнирах.

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Иван Перишич статистика ПСВ чемпионат Нидерландов по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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