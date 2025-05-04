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Чемпионат Нидерландов
ПСВ Эйндховен
03.05.2025 22:00 – FT 4 : 1
Фортуна Ситтард
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Нидерланды
04 мая 2025, 06:35 | Обновлено 04 мая 2025, 06:49
117
0

Сверхрезультативный тур. ПСВ и Фейенорд разгромили своих соперников

В чемпионате Нидерландов было сыграно четыре матча

04 мая 2025, 06:35 | Обновлено 04 мая 2025, 06:49
117
0
Сверхрезультативный тур. ПСВ и Фейенорд разгромили своих соперников
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Дончич

3 мая в Эредивизи было сыграно четыре матча 31-го тура.

«Неймеген» дома встречался с „Виллем II“. Хозяева уже на первой минуте забили гол, правда, сделали это в собственные ворота. Лишь на 83-й минуте игроки «Неймегена» смогли сравнять счет.

«Хераклес» принимал на своем поле „Фейенорд“. Гости в первом тайме уже разгромно выигрывали со счетом 0:3. Во втором тайме команды забили по голу.

«Гронинген» разгромил „Валвейк“ со счетом 6:1. В целом хозяева нанесли 22 удара по воротам соперника.

ПСВ продолжает бороться с «Аяксом» за чемпионство. Клуб из Эйндховена принимал «Ситтард» - 4:1. Хет-триком отметился ветеран ПСВ Иван Перишич.

Эредивизи. 31-й тур. 3 мая

Неймеген – Виллем II – 1:1

Голы: Сиогай, 83, – Веердонк, 1

Хераклес – Фейенорд – 1:4

Голы: Куленович, 73, – Мусса, 9, 36, Ин Пом, 45+2, Рид, 78

Гроннингем – Валвейк – 6:1

Голы: Бакуна, 7 (пенальти), Ресинк, 45+2, 50, Эмеран, 46, ван Берген, 60, Сеунтьенс, 89, – Румерату, 67

ПСВ – Ситтард – 4:1

Голы: Перишич, 15, 40, 73, Ланг, 57, – Дальгаус, 64

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чемпионат Нидерландов по футболу НЕК Неймеген Виллем II Хераклес Фейеноорд Гронинген Валвейк ПСВ Фортуна Ситтард
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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