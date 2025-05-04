Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Заря
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 10:00 |
84
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Заря

4 мая в 13:00 состоится матч 27-го тура УПЛ

04 мая 2025, 10:00 |
84
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Заря
УПЛ

4 мая состоится матчи 27-го тура Украинской Премьер-лиги в котором встретятся ЛНЗ Черкассы и «Заря».

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени на стадионе «Черкассы-Арена».

Главным арбитром матча будет Михаил Райда из Иршавы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Favbet
Зробити ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ „ФАВБЕТ“.
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Легионер Александрии: «Нет больших волнений по поводу войны в Украине»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Ворскла
Колос – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Заря Луганск ЛНЗ - Заря где смотреть
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болонья – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 04 мая 2025, 10:33 0
Болонья – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 4 мая в 21:45 по Киеву

Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Бокс | 04 мая 2025, 09:11 0
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»

Легендарный боксер о бое Лопеса и Барбосы

Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Бокс | 04.05.2025, 08:47
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04.05.2025, 07:15
Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Футбол | 03.05.2025, 22:31
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
03.05.2025, 14:47 144
Хоккей
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
03.05.2025, 23:07 2
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 2
Бокс
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
02.05.2025, 16:30 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
02.05.2025, 17:06 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем