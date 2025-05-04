Легионер Александрии: «Нет больших волнений по поводу войны в Украине»
Теди Цара надеется, что война в Украине скоро закончиться
Албанский легионер «Александрии» Теди Цара рассказал о войне в Украине. Легионер заявил, что все албанцы хотят скорейшего завершения войны в Украине.
‒ Не беспокоит ли тебя война в Украине?
– Иногда меня это беспокоит, но в целом я спокоен и не имел больших волнений на этот счет.
‒ Какое отношение Албании к войне в Украине, что там о ней известно?
‒ Ежедневно передают новости, происходящее в Украине. Все хотят, чтобы это скорей закончилось. Этого желает не только Албания, а весь мир, – заявил Тедди.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
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