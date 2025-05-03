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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 21:55 |
1290
1

Капитан Динамо: «Им просто нечем заняться»

Виталий Буяльский прокомментировал матч против «Ингульца»

03 мая 2025, 21:55 |
1290
1
Капитан Динамо: «Им просто нечем заняться»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал поединок 27-го тура УПЛ против «Ингульца» (4:0).

– Насколько сложно далась «Динамо» победа над «Ингульцом»?

– Могу сказать, что тяжело было до первого гола, поскольку «Ингулец» хорошо защищается. В принципе, тяжело было преодолевать оборону. Но хорошо, что забили, «Ингулец» раскрылся, и мы имели моменты, чтобы забивать еще и еще.

– У вас получился классный ассист на Шапаренко.

– Да, Коля был в лучшей позиции, чем я, и я в таких случаях всегда отдаю пас. Я наступил на мяч - и он забил.

– В конце поединка очень хотели добавить еще и забитый мяч к своему ассисту, пробивая через себя?

– Конечно, хотелось забить, но главное, что команда выиграла, сыграли на ноль. От этого больше удовольствия, чем от личных голов.

– Когда вы покидали поле, вся скамейка запасных «Динамо» вам аплодировала.

– Это им заняться нечем было, решили подшутить так надо мной. Но в любом случае, спасибо им за поддержку.

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Виталий Буяльский Динамо Киев Александр Шовковский Украинская Премьер-лига Ингулец Владислав Ванат Ингулец - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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Pavel_i_C0
Текст в заголовку і інтерв'ю різний по суті...
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