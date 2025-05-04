С мыслями об Арсенале. ПСЖ резервным составом уступил Страсбургу
Парижане в чемпионате уже свои дела решили
3 мая в Лиге 1 было сыграно три игры 32-го тура.
Чемпион страны ПСЖ гостил у «Страсбура». Главный тренер команды Луис Энрике на этот матч выставил резервный состав, ведь команда уже готовится к ответному матчу против «Арсенала» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
В итоге хозяева поля праздновали минимальную победу - 2:1.
«Тулуза» победила «Ренн» со счетом 2:1, а «Сент-Этьен» дома уступил «Монако» - 1:3.
Лига 1. 32-й тур. 3 мая
Страсбург – ПСЖ – 2:1
Голы: Эрнандес, 20 (автогол), Лемарешаль, 45+3, – Баркола, 46
Тулуза – Ренн – 2:1
Голы: Гбоо, 28, Деннум, 82, – Калимуэндо, 65
Сент-Этьен – Монако – 1:3
Голы: Давташвили, 65, – Аклиуш, 2, Ал Мусрати, 68, Балогун, 78
События матча
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