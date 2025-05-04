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Чемпионат Франции
Страсбург
03.05.2025 18:00 – FT 2 : 1
ПСЖ
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Франция
04 мая 2025, 04:02 | Обновлено 04 мая 2025, 06:15
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С мыслями об Арсенале. ПСЖ резервным составом уступил Страсбургу

Парижане в чемпионате уже свои дела решили

04 мая 2025, 04:02 | Обновлено 04 мая 2025, 06:15
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0
С мыслями об Арсенале. ПСЖ резервным составом уступил Страсбургу
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Дончич

3 мая в Лиге 1 было сыграно три игры 32-го тура.

Чемпион страны ПСЖ гостил у «Страсбура». Главный тренер команды Луис Энрике на этот матч выставил резервный состав, ведь команда уже готовится к ответному матчу против «Арсенала» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

В итоге хозяева поля праздновали минимальную победу - 2:1.

«Тулуза» победила «Ренн» со счетом 2:1, а «Сент-Этьен» дома уступил «Монако» - 1:3.

Лига 1. 32-й тур. 3 мая

Страсбург – ПСЖ – 2:1

Голы: Эрнандес, 20 (автогол), Лемарешаль, 45+3, – Баркола, 46

Тулуза – Ренн – 2:1

Голы: Гбоо, 28, Деннум, 82, – Калимуэндо, 65

Сент-Этьен – Монако – 1:3

Голы: Давташвили, 65, – Аклиуш, 2, Ал Мусрати, 68, Балогун, 78

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Лемарешаль (Страсбург).
20’
ГОЛ ! Автогол забил Лукас-Франсуа Эрнандес (ПСЖ).
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Брэдли Баркола Страсбург ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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