С мыслями об Арсенале. ПСЖ резервным составом уступил Страсбургу

3 мая в Лиге 1 было сыграно три игры 32-го тура.

Чемпион страны ПСЖ гостил у «Страсбура». Главный тренер команды Луис Энрике на этот матч выставил резервный состав, ведь команда уже готовится к ответному матчу против «Арсенала» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

В итоге хозяева поля праздновали минимальную победу - 2:1.

«Тулуза» победила «Ренн» со счетом 2:1, а «Сент-Этьен» дома уступил «Монако» - 1:3.

Лига 1. 32-й тур. 3 мая

Страсбург – ПСЖ – 2:1

Голы: Эрнандес, 20 (автогол), Лемарешаль, 45+3, – Баркола, 46

Тулуза – Ренн – 2:1

Голы: Гбоо, 28, Деннум, 82, – Калимуэндо, 65

Сент-Этьен – Монако – 1:3

Голы: Давташвили, 65, – Аклиуш, 2, Ал Мусрати, 68, Балогун, 78