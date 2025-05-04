Дрейпер cтал вторым левшой этого столетия и четвертым британцем в топ-5

4 мая британский теннисист Джек Дрейпер впервые в карьере сыграет в финале на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде, Испания.

После того, как в полуфинале 23-летний британец одолел Лоренцо Музетти, на следующей неделе он войдет в топ-5 мирового рейтинга ATP.

Джек станет лишь вторым левшой в этом столетии после Рафаэля Надаля, которому удалось подняться так высоко в рейтинге.

Кроме того, Дрейпер станет четвертым британцем, которому удалось попасть в топ-5. Ранее этого добивались лишь Грег Руседски, Тим Хенман и Энди Маррей. Он первый британский игрок за последние 17 лет, сумевший это сделать.

Начиная с победного для себя Мастерса в Индиан-Уэллсе Джек Дрейпер провел уже 14 поединков и одержал 12 побед. Оценивая свою игру, теннисист сказал в интервью Sky Sports: «Во всех аспектах я действую довольно хорошо и рад, что могу продолжать. Надеюсь, все и дальше будет складываться удачно.

Я просто хорошо подготовлен. Каждый день усердно работаю, делаю все правильно и на корте, и за его пределами. Когда выхожу на матч, чувствую, что все будет в порядке, потому что я проделал огромную подготовку.

Я знаю, что могу выиграть любой матч – и проиграть тоже. Меня пугает возможность поражения, но именно это помогает мне бороться так, как я это делаю».