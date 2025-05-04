Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дрейпер cтал вторым левшой этого столетия и четвертым британцем в топ-5
ATP
04 мая 2025, 09:59 | Обновлено 04 мая 2025, 10:21
97
0

Дрейпер cтал вторым левшой этого столетия и четвертым британцем в топ-5

Джек Дрейпер на следующей неделе войдет в топ-5 мирового рейтинга ATP

04 мая 2025, 09:59 | Обновлено 04 мая 2025, 10:21
97
0
Дрейпер cтал вторым левшой этого столетия и четвертым британцем в топ-5
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

4 мая британский теннисист Джек Дрейпер впервые в карьере сыграет в финале на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде, Испания.

После того, как в полуфинале 23-летний британец одолел Лоренцо Музетти, на следующей неделе он войдет в топ-5 мирового рейтинга ATP.

Джек станет лишь вторым левшой в этом столетии после Рафаэля Надаля, которому удалось подняться так высоко в рейтинге.

Кроме того, Дрейпер станет четвертым британцем, которому удалось попасть в топ-5. Ранее этого добивались лишь Грег Руседски, Тим Хенман и Энди Маррей. Он первый британский игрок за последние 17 лет, сумевший это сделать.

Начиная с победного для себя Мастерса в Индиан-Уэллсе Джек Дрейпер провел уже 14 поединков и одержал 12 побед. Оценивая свою игру, теннисист сказал в интервью Sky Sports: «Во всех аспектах я действую довольно хорошо и рад, что могу продолжать. Надеюсь, все и дальше будет складываться удачно.

Я просто хорошо подготовлен. Каждый день усердно работаю, делаю все правильно и на корте, и за его пределами. Когда выхожу на матч, чувствую, что все будет в порядке, потому что я проделал огромную подготовку.

Я знаю, что могу выиграть любой матч – и проиграть тоже. Меня пугает возможность поражения, но именно это помогает мне бороться так, как я это делаю».

По теме:
Стали известны финалисты турнира АТР 1000 в Мадриде
Легендарному теннисному поединку «Битва покрытий» исполнилось 18 лет
Норвежский теннисист поддержал Игу Свентек, отреагировав на ее слезы
ATP Мадрид Джек Дрейпер Лоренцо Музетти Рафаэль Надаль Тим Хенман Энди Маррей
Вячеслав Кулаковский Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 04 мая 2025, 09:35 4
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Немецкий тренер – о сезоне Ван Дейка

Неожиданно. Баколе и Аджагба не сумели определить победителя в Эр-Рияде
Бокс | 04 мая 2025, 03:50 2
Неожиданно. Баколе и Аджагба не сумели определить победителя в Эр-Рияде
Неожиданно. Баколе и Аджагба не сумели определить победителя в Эр-Рияде

Бой в супертяжелом весе состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
Хоккей | 03.05.2025, 18:15
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Футбол | 04.05.2025, 06:23
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Украинский теннисист выиграл парный трофей на турнире ITF в Италии
Теннис | 03.05.2025, 14:06
Украинский теннисист выиграл парный трофей на турнире ITF в Италии
Украинский теннисист выиграл парный трофей на турнире ITF в Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
02.05.2025, 14:55 5
Снукер
Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида
Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида
03.05.2025, 06:23
Теннис
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
03.05.2025, 21:17 13
Теннис
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
03.05.2025, 00:20 1
Бокс
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
02.05.2025, 21:07 6
Футбол
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
03.05.2025, 23:07 2
Футбол
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
03.05.2025, 00:02 4
Футбол
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем