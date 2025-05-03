Стали известны финалисты турнира АТР 1000 в Мадриде

2 мая на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде состоялись полуфинальные матчи.

Каспер Рууд в двух сетах переиграл Франсиско Черундоло за 1 час и 51 минуту. Отметим, что в начале первого сета Рууд вызывал физиотерапевта из-за болив груди.

Каспер проведет 25-й решающий поединок в карьере на уровне Тура и третий на Мастерсах. С понедельника норвежец вернется в топ-10 рейтинга АТР.

В полуфинале в нижней части сетки Джей Дрейпер в двух партиях одолел Лоренцо Музетти. Джеку понадобилось два часа для победы.

Дрейпер впервые в карьере сыграет в финале на грунтовом турнире. Всего для Джека это будет седьмой финал за карьеру в Туре и второй на Мастерсах. В марте он стал чемпионом на кортах Индиан-Уэллс.

23-летний Дрейпер также стал молодым британцем, котором удалось добраться до финалов в Туре на трех разных покрытиях: хард, трава, грунт.

Рууд и Дрейпер ранее ни разу не играли между собой. Их встреча состоится 4 мая и начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву.

АТР 1000 Мадрид. 1/2 финала

Франсиско Черундоло [20] – Каспер Рууд [14] – 4:6, 5:7

Джек Дрейпер [5] – Лоренцо Музетти [10] – 6:3, 7:6 (7:4)