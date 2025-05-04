Украина. Премьер лига04 мая 2025, 00:23 |
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Динамо добыло 50-ю победу под управлением Шовковского
Победа над «Ингульцом» стала юбилейной
04 мая 2025, 00:23 |
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В матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» разгромно победило «Ингулец» со счетом 4:0.
Эта победа стала 50-й для киевского клуба под управлением Олександра Шовковского. 43 из них были в чемпионате, 3 – в кубке, 4 – в еврокубках.
Всего при Шовковском команда сыграла 72 матча, дебютным стала игра с «Металлистом» в апреле 2023. Тогда киевский клуб добыл победу со счетом 1:3.
Ранее сообщалось о том, что Шовковский рассказал, что Ванат должен лучше делать на поле.
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