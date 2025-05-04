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Премьер-лига
Полесье
04.05.2025 18:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 00:05 | Обновлено 04 мая 2025, 00:06
33
0

Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 27-го тура чемпионата Украины состоится 4 мая в 18:00

04 мая 2025, 00:05 | Обновлено 04 мая 2025, 00:06
33
0
Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В воскресенье, 4 мая, в 18:00 состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Полесье – Александрия
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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