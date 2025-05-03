Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бешикташ готов вернуться к варианту с Шапаренко, но при одном условии
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 22:09 |
529
3

Бешикташ готов вернуться к варианту с Шапаренко, но при одном условии

Стамбульский клуб летом может опять предпринять попытку подписать хавбека «Динамо»

03 мая 2025, 22:09 |
529
3
Бешикташ готов вернуться к варианту с Шапаренко, но при одном условии
facebook.com/fcdynamoua. Николай Шапаренко

Грядущим летом руководство «Бешикташа» может вновь вернуться к варианту с подписанием 26-летнего полузащитника «Динамо» и сборной Украины Николая Шапаренко.

По информации источников Sport.ua из Турции, это случится в том случае, если «черные орлы» продадут своего португальского хавбека Жедсона Фернандеша, интерес к которому ныне проявляют некоторые клубы из топ-чемпионатов, в частности, итальянский «Милан».

При этом, в «Бешикташе» будут готовы начинать переговоры с «Динамо» по Шапаренко с суммы, которая ниже 10 миллионов евро.

Напомним, летом минувшего года «Бешикташ» предпринимал попытку подписать Шапаренко и контактировал по этому поводу с руководством «Динамо», но тогда футболист наотрез отказался переезжать в Турцию.

По теме:
Капитан Динамо: «Им просто нечем заняться»
Михайленко: «Не хочу комментировать действия соперника»
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Николай Шапаренко Динамо Киев Бешикташ Жедсон Фернандеш трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
Бокс | 03 мая 2025, 08:26 4
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»

Александр высказался о своем первом боксерском спарринге

Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с Черноморцем
Футбол | 03 мая 2025, 20:50 0
Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с Черноморцем
Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с Черноморцем

Марино – о встрече с Ярославом

АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
Футбол | 03.05.2025, 00:02
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
Вся надежда – на Польшу. Расклады: что принесет Украине выход в элиту ЧМ?
Хоккей | 03.05.2025, 18:35
Вся надежда – на Польшу. Расклады: что принесет Украине выход в элиту ЧМ?
Вся надежда – на Польшу. Расклады: что принесет Украине выход в элиту ЧМ?
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Теннис | 03.05.2025, 05:49
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
Средний палец Бешикташу!
Ответить
0
ivankondrat96
В Бешикташ ще й Довбика сватають. Буде ще один "український" клуб. як Трабзонспор))
Ответить
0
apepa
Мой дружеский совет Бешикташу. Give up this idea! Хрустальный Шляпаренко часто ломаецца и болеет острыми вирусными заболеваниями. Зачем вам надо тратицца на его лечения??
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
02.05.2025, 16:30 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
02.05.2025, 02:55 16
Хоккей
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
02.05.2025, 03:05 19
Футбол
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
01.05.2025, 18:37
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 2
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
02.05.2025, 07:47 2
Футбол
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
01.05.2025, 21:14 34
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
03.05.2025, 14:47 140
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем