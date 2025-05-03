Бешикташ готов вернуться к варианту с Шапаренко, но при одном условии
Стамбульский клуб летом может опять предпринять попытку подписать хавбека «Динамо»
Грядущим летом руководство «Бешикташа» может вновь вернуться к варианту с подписанием 26-летнего полузащитника «Динамо» и сборной Украины Николая Шапаренко.
По информации источников Sport.ua из Турции, это случится в том случае, если «черные орлы» продадут своего португальского хавбека Жедсона Фернандеша, интерес к которому ныне проявляют некоторые клубы из топ-чемпионатов, в частности, итальянский «Милан».
При этом, в «Бешикташе» будут готовы начинать переговоры с «Динамо» по Шапаренко с суммы, которая ниже 10 миллионов евро.
Напомним, летом минувшего года «Бешикташ» предпринимал попытку подписать Шапаренко и контактировал по этому поводу с руководством «Динамо», но тогда футболист наотрез отказался переезжать в Турцию.
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