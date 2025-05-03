Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михайленко: «Не хочу комментировать действия соперника»
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 21:53 | Обновлено 03 мая 2025, 21:54
420
0

Михайленко: «Не хочу комментировать действия соперника»

Украинский полузащитник поделился мыслями относительно игры

03 мая 2025, 21:53 | Обновлено 03 мая 2025, 21:54
420
0
Михайленко: «Не хочу комментировать действия соперника»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Михайленко

Украинский полузащитник «Динамо» Николай Михайленко прокомментировал матч с «Ингульцом», в котором его команда победила со счетом 4:0:

– Что в сегодняшнем матче было самым трудным? Наверное, забить первый мяч?

– Да, в принципе, если смотреть, как развивалась игра, то очень важным был первый гол. Мы хотели забить его как можно быстрее, но удалось это сделать лишь под конец первого тайма. Потом же все встало на свои места.

– В общем, какой была установка на игру?

– На каждую игру мы выходим с задачей забить как можно более быстрый гол, поскольку с этим приходит уверенность и становится морально легче играть.

– В первом тайме вратарь «Ингульца» не спешил вводить мяч от ворот. Как ощущались эти затягивания времени на поле?

– Честно говоря, не хочется комментировать действия соперника. Они играли так, как умеют, как нарабатывали на тренировках. Для меня главное, что мы не дали им забить. Очень мало позволяли сопернику на поле, сыграли на ноль, что очень важно - поэтому, как по мне, мы можем быть довольны некоторыми моментами сегодняшней игры.

– Ты забил гол на стадионе, который не чужой для тебя. Какие эмоции испытываешь?

– Всегда, когда приезжаю сюда, переживаю теплые искренние эмоции, мне здесь очень нравится атмосфера. Я всегда буду благодарен этому городу, этому клубу, ведь они действительно много сделали для меня.

– Во втором тайме многие подходили к тебе, даже стюарды. Ты всех здесь знаешь?

– Ну не всех, но многие меня знают, с кем-то раньше пересекались. Поэтому я всегда рад увидеть людей, с которыми проводил определенное время в своей карьере.

– Сейчас впереди два выезда в Житомир - на матч с «Полесьем» и на финал Кубка Украины против «Шахтера»

– Мы всегда настраиваемся на каждую игру, и важнейшей для нас является каждая следующая игра. Неважно, это финал Кубка Украины или просто игра чемпионата. Нам важно побеждать в каждом матче независимо от соперника. Будем готовиться и стараться демонстрировать лучшую игру со своей стороны.

Ранее сообщалось о том, что Шовковский рассказал, что Ванат должен лучше делать на поле.

По теме:
Бешикташ готов вернуться к варианту с Шапаренко, но при одном условии
Капитан Динамо: «Им просто нечем заняться»
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Николай Михайленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Динамо чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Футбол | 03 мая 2025, 08:55 3
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом

Установлена трансферная стоимость на украинца

ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче
Хоккей | 03 мая 2025, 15:56 17
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче

Христич дал комментарий после неудачи во встрече с Японией

Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с Черноморцем
Футбол | 03.05.2025, 20:50
Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с Черноморцем
Пушич признался, что сказал Ракицкому во время матча с Черноморцем
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Теннис | 03.05.2025, 05:49
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
Футбол | 03.05.2025, 00:02
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
03.05.2025, 06:23 34
Хоккей
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
03.05.2025, 03:10 1
Футбол
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
02.05.2025, 02:55 16
Хоккей
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 115
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
02.05.2025, 17:06 22
Футбол
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
03.05.2025, 00:20 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем