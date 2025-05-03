Михайленко: «Не хочу комментировать действия соперника»

Украинский полузащитник «Динамо» Николай Михайленко прокомментировал матч с «Ингульцом», в котором его команда победила со счетом 4:0:

– Что в сегодняшнем матче было самым трудным? Наверное, забить первый мяч?

– Да, в принципе, если смотреть, как развивалась игра, то очень важным был первый гол. Мы хотели забить его как можно быстрее, но удалось это сделать лишь под конец первого тайма. Потом же все встало на свои места.

– В общем, какой была установка на игру?

– На каждую игру мы выходим с задачей забить как можно более быстрый гол, поскольку с этим приходит уверенность и становится морально легче играть.

– В первом тайме вратарь «Ингульца» не спешил вводить мяч от ворот. Как ощущались эти затягивания времени на поле?

– Честно говоря, не хочется комментировать действия соперника. Они играли так, как умеют, как нарабатывали на тренировках. Для меня главное, что мы не дали им забить. Очень мало позволяли сопернику на поле, сыграли на ноль, что очень важно - поэтому, как по мне, мы можем быть довольны некоторыми моментами сегодняшней игры.

– Ты забил гол на стадионе, который не чужой для тебя. Какие эмоции испытываешь?

– Всегда, когда приезжаю сюда, переживаю теплые искренние эмоции, мне здесь очень нравится атмосфера. Я всегда буду благодарен этому городу, этому клубу, ведь они действительно много сделали для меня.

– Во втором тайме многие подходили к тебе, даже стюарды. Ты всех здесь знаешь?

– Ну не всех, но многие меня знают, с кем-то раньше пересекались. Поэтому я всегда рад увидеть людей, с которыми проводил определенное время в своей карьере.

– Сейчас впереди два выезда в Житомир - на матч с «Полесьем» и на финал Кубка Украины против «Шахтера»

– Мы всегда настраиваемся на каждую игру, и важнейшей для нас является каждая следующая игра. Неважно, это финал Кубка Украины или просто игра чемпионата. Нам важно побеждать в каждом матче независимо от соперника. Будем готовиться и стараться демонстрировать лучшую игру со своей стороны.

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