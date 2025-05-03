СМИ раскрыли имя игрока, которого Ямаль попросил боссов Барсы не продавать

Юный талант «Барселоны» Ламин Ямаль, вокруг которого, как ожидается, каталонцы будут выстраивать команду на будущее, недавно назвал руководству клуба имя футболиста, которого не стоит продавать ни в коем случае.

Ямаль хочет, чтобы в команде остался Ферран Торрес, которого летом минувшего года каталонцы были готовы отпустить при наличии хорошего предложения.

Однако в текущем сезоне Торрес раскрылся по новому, и Ямаль полагает, что универсализм Феррана сможет помочь «Барселоне» в будущем.

Сообщается, что мнение Ямаля уже имеет вес в раздевалке клуба и для его руководства, а также, что его полностью разделяет главный тренер команды Ханси Флик, который также хочет, чтобы Ферран Торрес остался в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Барселона» в принципе будет готова рассмотреть продажу Феррана Торреса в «Челси» этим летом за 60 миллионов евро.