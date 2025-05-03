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  4. СМИ раскрыли имя игрока, которого Ямаль попросил боссов Барсы не продавать
Испания
03 мая 2025, 21:51 |
1009
0

СМИ раскрыли имя игрока, которого Ямаль попросил боссов Барсы не продавать

Молодой вундеркинд «блаугранас» хочет и дальше играть в одной команде с Ферраном Торресом

03 мая 2025, 21:51 |
1009
0
СМИ раскрыли имя игрока, которого Ямаль попросил боссов Барсы не продавать
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль и Ферран Торрес (справа)

Юный талант «Барселоны» Ламин Ямаль, вокруг которого, как ожидается, каталонцы будут выстраивать команду на будущее, недавно назвал руководству клуба имя футболиста, которого не стоит продавать ни в коем случае.

Ямаль хочет, чтобы в команде остался Ферран Торрес, которого летом минувшего года каталонцы были готовы отпустить при наличии хорошего предложения.

Однако в текущем сезоне Торрес раскрылся по новому, и Ямаль полагает, что универсализм Феррана сможет помочь «Барселоне» в будущем.

Сообщается, что мнение Ямаля уже имеет вес в раздевалке клуба и для его руководства, а также, что его полностью разделяет главный тренер команды Ханси Флик, который также хочет, чтобы Ферран Торрес остался в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Барселона» в принципе будет готова рассмотреть продажу Феррана Торреса в «Челси» этим летом за 60 миллионов евро.

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Ламин Ямаль Ферран Торрес Барселона трансферы Ла Лиги
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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