СМИ раскрыли имя игрока, которого Ямаль попросил боссов Барсы не продавать
Молодой вундеркинд «блаугранас» хочет и дальше играть в одной команде с Ферраном Торресом
Юный талант «Барселоны» Ламин Ямаль, вокруг которого, как ожидается, каталонцы будут выстраивать команду на будущее, недавно назвал руководству клуба имя футболиста, которого не стоит продавать ни в коем случае.
Ямаль хочет, чтобы в команде остался Ферран Торрес, которого летом минувшего года каталонцы были готовы отпустить при наличии хорошего предложения.
Однако в текущем сезоне Торрес раскрылся по новому, и Ямаль полагает, что универсализм Феррана сможет помочь «Барселоне» в будущем.
Сообщается, что мнение Ямаля уже имеет вес в раздевалке клуба и для его руководства, а также, что его полностью разделяет главный тренер команды Ханси Флик, который также хочет, чтобы Ферран Торрес остался в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что «Барселона» в принципе будет готова рассмотреть продажу Феррана Торреса в «Челси» этим летом за 60 миллионов евро.
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