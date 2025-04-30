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  4. Барселона готова продать игрока в Челси. Будут требовать 60 млн евро
Испания
30 апреля 2025, 17:35 |
647
0

Барселона готова продать игрока в Челси. Будут требовать 60 млн евро

Ферран Торрес интересен лондонскому клубу и «блаугранас» могут его отпустить

30 апреля 2025, 17:35 |
647
0
Барселона готова продать игрока в Челси. Будут требовать 60 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

25-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес может сменить клубную прописку грядущим летом.

Услугами футболиста интересуется «Челси», а боссы «Барселоны» в принципе готовы рассмотреть продажу Торреса.

Однако за своего футболиста каталонцы намерены получить не менее 60 миллионов евро – солидная сумма, но в «Барселоне» считают, что нынешний успешный сезон Феррана должен быть оценен по достоинству.

На счету Феррана Торреса к настоящему моменту 10 забитых мячей и 3 результативные передачи в 26 поединках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Ферран Торрес является одним из трех футболистов «Барселоны», которые проявляют недовольство количеством игрового времени, которое им предоставляет главный тренер Ханси Флик.

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Ферран Торрес Барселона Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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