Барселона готова продать игрока в Челси. Будут требовать 60 млн евро
Ферран Торрес интересен лондонскому клубу и «блаугранас» могут его отпустить
25-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес может сменить клубную прописку грядущим летом.
Услугами футболиста интересуется «Челси», а боссы «Барселоны» в принципе готовы рассмотреть продажу Торреса.
Однако за своего футболиста каталонцы намерены получить не менее 60 миллионов евро – солидная сумма, но в «Барселоне» считают, что нынешний успешный сезон Феррана должен быть оценен по достоинству.
На счету Феррана Торреса к настоящему моменту 10 забитых мячей и 3 результативные передачи в 26 поединках Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Ферран Торрес является одним из трех футболистов «Барселоны», которые проявляют недовольство количеством игрового времени, которое им предоставляет главный тренер Ханси Флик.
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