Шмели мчатся в Лигу чемпионов. Боруссия Д разбила Вольфсбург

В субботу, 3 мая, состоялся матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Боруссия» Дортмунд и «Вольфсбург».

Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Хозяева победили со счетом 4:0.

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Голы сегодня за хозяев забивали Карим Адееми и Серу Гирасси – оба сумели оформить по дублю в матче.

«Боруссия» продолжает бороться за место в Лиге чемпионов. «Джемели» поднялись на четвертую строчку, имея в активе 51 очко. «Вольфсбург» идет 12-ым с 39 баллами.

Бундеслига. 32-й тур, 3 мая.

Боруссия Д – Вольфсбург – 4:0

Голы: Гирасси, 3, 59, Адееми, 69, 73.

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