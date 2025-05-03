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Чемпионат Германии
Боруссия Д
03.05.2025 19:30 – FT 4 : 0
Вольфсбург
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Германия
03 мая 2025, 21:37 | Обновлено 03 мая 2025, 22:09
116
0

Шмели мчатся в Лигу чемпионов. Боруссия Д разбила Вольфсбург

Дортмундцы разбили соперника со счетом 4:0

03 мая 2025, 21:37 | Обновлено 03 мая 2025, 22:09
116
0
Шмели мчатся в Лигу чемпионов. Боруссия Д разбила Вольфсбург
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Д – Вольфсбург

В субботу, 3 мая, состоялся матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Боруссия» Дортмунд и «Вольфсбург».

Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Хозяева победили со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы сегодня за хозяев забивали Карим Адееми и Серу Гирасси – оба сумели оформить по дублю в матче.

«Боруссия» продолжает бороться за место в Лиге чемпионов. «Джемели» поднялись на четвертую строчку, имея в активе 51 очко. «Вольфсбург» идет 12-ым с 39 баллами.

Бундеслига. 32-й тур, 3 мая.

Боруссия Д – Вольфсбург – 4:0
Голы: Гирасси, 3, 59, Адееми, 69, 73.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ

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Вольфсбург Карим Адейеми Серу Гирасси Боруссия Дортмунд Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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