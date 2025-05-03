Шмели мчатся в Лигу чемпионов. Боруссия Д разбила Вольфсбург
Дортмундцы разбили соперника со счетом 4:0
В субботу, 3 мая, состоялся матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Боруссия» Дортмунд и «Вольфсбург».
Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Хозяева победили со счетом 4:0.
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Голы сегодня за хозяев забивали Карим Адееми и Серу Гирасси – оба сумели оформить по дублю в матче.
«Боруссия» продолжает бороться за место в Лиге чемпионов. «Джемели» поднялись на четвертую строчку, имея в активе 51 очко. «Вольфсбург» идет 12-ым с 39 баллами.
Бундеслига. 32-й тур, 3 мая.
Боруссия Д – Вольфсбург – 4:0
Голы: Гирасси, 3, 59, Адееми, 69, 73.
90' Verdienter Heimsieg! 💛— Borussia Dortmund (@BVB) May 3, 2025
🐝 #BVBWOB 4:0 🐺 pic.twitter.com/0q5DGa7LQj
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