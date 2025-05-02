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Чемпионат Германии
Боруссия Д
03.05.2025 19:30 - : -
Вольфсбург
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Германия
02 мая 2025, 23:42 |
36
0

Боруссия Д – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 3 мая в 19:30 по Киеву

02 мая 2025, 23:42 |
36
0
Боруссия Д – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ФК Боруссия Д

В субботу, 3 мая, состоится игра 32-го раунда чемпионата Германии между «Боруссией Д» и «Вольфсбургом». Игра стартует в 19:30 по Киеву.

Боруссия Д

Довольно нестабильный сезон проводят «шмели». После 31 игры команда завоевала 48 очков и пока занимает 6-е место в Бундеслиге и борется за выход в Лигу чемпионов следующего сезона (от топ-4 коллектив отделяет всего 2 балла). В кубке Германии клуб уступил тому же «Вольфсбургу» в 1/16, а из Лиги чемпионов вылетел в четвертьфинале от «Барселоны».

Вольфсбург

Совершенно обычный сезон проводят «зелено-белые». На данный момент команда находится на 12 месте в чемпионате и имеет в своем активе 39 очков. Существенно улучшить свое положение уже не получится, ведь ни вылет, ни еврокубки математически уже недостижимы. Из кубка коллектив вылетел из-за минимального поражения от «РБ Лейпцига» в ¼ финала.

Личные встречи

В последних 5 очных поединках «Боруссия» одержала 3 победы, «Вольфсбург» в свою очередь победил в двух матчах. В этом сезоне команды встречались дважды – в кубке, где после дополнительного времени преимущество было за «зелено-белыми», и первый круг чемпионата, когда победили «джемли».

Интересные факты

  • «Вольфсбург» не побеждает уже в течение 7 матчей подряд, последний раз команда побеждала еще в начале марта против «Вердера».
  • В 15 играх на выезде «Вольфсбург» завоевал 24 очка – 4 лучших показателя в лиге.
  • «Боруссия Д» не потерпела ни одного поражения в последних 5 играх чемпионата, последнее поражение клуба произошло еще в середине марта в матче против «РБ Лейпциг».

Возможные стартовые составы

Боруссия Д: Кобель – Бенсебаини, Антон, Зюле – Свенссон, Джан, Рюэрсон – Брандт, Нмеча – Байно-Гиттенс, Гирасси

Вольфсбург: Грабара – Кулиеракис, Вавро, Фишер – Каминский, Герхардт, Мегле – Уиммер, Дардай – Томас, Винд

Прогноз

«Вольфсбург» в плохой форме не должен создать проблем для «Боруссии Д» на ее пути в Лигу чемпионов. Я поставлю на победу «шмелей» с форой -1.5 и коэффициентом 1.81.

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
3 мая 2025 -
19:30
Вольфсбург
Боруссия Д с форой -1.5 1.81 Сделать ставку

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Боруссия Дортмунд Вольфсбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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