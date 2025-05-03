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Греция
03 мая 2025, 21:31 | Обновлено 03 мая 2025, 21:34
985
0

Клуб из Греции сделал предложение по вингеру, которого торговало Динамо

Янис Стойка летом может покинуть «Германштадт»

03 мая 2025, 21:31 | Обновлено 03 мая 2025, 21:34
985
0
Клуб из Греции сделал предложение по вингеру, которого торговало Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Янис Стойка

22-летний вингер румынского «Германштадта» Янис Стойка, которым в начале нынешнего года интересовалось «Динамо», ближайшим летом может сменить клуб.

Конкретный интерес к футболисту проявляют из Греции, где за Стойкой следят «Олимпиакос», АЕК, ПАОК и «Панатинаикос».

Известно, что один из этих клубов уже направил «Германштадту» предложение по Стойке на 2,2 миллиона евро. Что правда, румыны не спешат его принимать, желая выторговать около 2,8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Германштадт» потребовал от «Динамо» за Стойку 1,5 миллиона евро, что в Киеве сочли чрезмерно большой суммой и интерес «бело-синих» так и не был конвертирован в сделку.

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Алексей Сливченко Источник: TransferFeed
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