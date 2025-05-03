Англия03 мая 2025, 20:59 |
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Радость для Миколенко. В Эвертон может перебраться легенда АПЛ
Джейми Варди может стать игроком «ирисок»
03 мая 2025, 20:59 |
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Английский нападающий «Лестера» Джейми Варди может стать игроком «Эвертона», сообщает Fichajes.
По информации источника, клуб из Ливерпуля нацелен на 38-летнего футболиста, который летом станет свободным агентом.
В «Эвертоне» играет украинский фулбек Виталий Миколенко.
В текущем сезоне Джейми Варди провел 34 матча на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Миколенко за матч с «Ипсвичем».
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Комментарии 2
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Спірт.юа, у вас повна срака, якщо ви такий брєд пишете у назві статті - Радість для Миколенка!!! Від чого йому радіти, він що голубець, дебіли мля)))
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