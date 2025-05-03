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  4. Радость для Миколенко. В Эвертон может перебраться легенда АПЛ
Англия
03 мая 2025, 20:59 |
260
2

Радость для Миколенко. В Эвертон может перебраться легенда АПЛ

Джейми Варди может стать игроком «ирисок»

03 мая 2025, 20:59 |
260
2
Радость для Миколенко. В Эвертон может перебраться легенда АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Английский нападающий «Лестера» Джейми Варди может стать игроком «Эвертона», сообщает Fichajes.

По информации источника, клуб из Ливерпуля нацелен на 38-летнего футболиста, который летом станет свободным агентом.

В «Эвертоне» играет украинский фулбек Виталий Миколенко.

В текущем сезоне Джейми Варди провел 34 матча на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Миколенко за матч с «Ипсвичем».

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Эвертон Лестер трансферы трансферы АПЛ Джейми Варди Виталий Миколенко
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Vanil10
Спірт.юа, у вас повна срака, якщо ви такий брєд пишете у назві статті - Радість для Миколенка!!! Від чого йому радіти, він що голубець, дебіли мля)))
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