Английский нападающий «Лестера» Джейми Варди может стать игроком «Эвертона», сообщает Fichajes.

По информации источника, клуб из Ливерпуля нацелен на 38-летнего футболиста, который летом станет свободным агентом.

В «Эвертоне» играет украинский фулбек Виталий Миколенко.

В текущем сезоне Джейми Варди провел 34 матча на клубном уровне, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Миколенко за матч с «Ипсвичем».