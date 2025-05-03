Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна оценка Миколенко за матч с Ипсвичем
Англия
03 мая 2025, 19:36 |
1231
0

Известна оценка Миколенко за матч с Ипсвичем

Украинский защитник провел на поле весь матч

03 мая 2025, 19:36 |
1231
0
Известна оценка Миколенко за матч с Ипсвичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 3 мая, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ипсвичем».

Встречу принимал «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.9 и 6.5 баллов соотвтественно.

Лучшим игроком матча по версии обоих портал был признан полузащитник гостей Хулио Энсисо. на его счету оценки 7.9 и 7.7, а также забитый гол.

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» с украинцем поделил очки с «Ипсвичем».

По теме:
Радость для Миколенко. В Эвертон может перебраться легенда АПЛ
Астон Вилла вышла в лидеры АПЛ по одному интересному показателю
ВИДЕО. Как экс-игрок Шахтера принес своей команде титул Чемпионшипа на 90+1
Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон Ипсвич оценки WhoScored SofaScore Хулио Энсисо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем
Футбол | 03 мая 2025, 14:57 18
Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем
Преимущество, доминация, победа. Шахтер в Одессе разобрался с Черноморцем

Команде Кучера будет почти нереально спастись от вылета в таком графике

Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Теннис | 03 мая 2025, 05:49 0
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде

Украину в столице Испании также представили Костюк, Стародубцева, Ястремская и Снигур

Черноморец побил антирекорд Григорчука
Футбол | 03.05.2025, 20:16
Черноморец побил антирекорд Григорчука
Черноморец побил антирекорд Григорчука
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Хоккей | 03.05.2025, 06:23
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
Футбол | 03.05.2025, 00:02
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
02.05.2025, 02:55 16
Хоккей
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
02.05.2025, 16:30 5
Футбол
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 115
Хоккей
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
03.05.2025, 01:57
Футбол
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
03.05.2025, 14:47 137
Хоккей
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
Сауль Альварес назвал единственную легенду бокса, который лучше Усика
03.05.2025, 00:20 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем