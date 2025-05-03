Известна оценка Миколенко за матч с Ипсвичем
Украинский защитник провел на поле весь матч
В субботу, 3 мая, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ипсвичем».
Встречу принимал «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
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Команды сыграли вничью со счетом 2:2.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.9 и 6.5 баллов соотвтественно.
Лучшим игроком матча по версии обоих портал был признан полузащитник гостей Хулио Энсисо. на его счету оценки 7.9 и 7.7, а также забитый гол.
Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» с украинцем поделил очки с «Ипсвичем».
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