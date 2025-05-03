ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер потерял шансы на чемпионство УПЛ

Чемпион Украины сезона 2023/24 донецкий «Шахтер» потерял шансы на золотые медали текущего сезона УПЛ.

Киевское «Динамо», после победы в матче 27-го тура УПЛ против «Ингульца» (4:0) набрало 67 очков и на десять пунктов опережает команду Марино Пушича. «Динамо» и «Шахтеру» осталось сыграть по три матча в текущем сезоне украинского чемпионата.

«Шахтер» продолжает борьбу с «Александрией» за второе место. Сейчас подопечные Руслана Ротаня опережают «горняков» на три балла, имея в активе одну игру в запасе.

Турнирная таблица УПЛ