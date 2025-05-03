Украина. Премьер лига03 мая 2025, 19:04 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер потерял шансы на чемпионство УПЛ
«Динамо» стало недосягаемым для «горняков»
03 мая 2025, 19:04 |
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Чемпион Украины сезона 2023/24 донецкий «Шахтер» потерял шансы на золотые медали текущего сезона УПЛ.
Киевское «Динамо», после победы в матче 27-го тура УПЛ против «Ингульца» (4:0) набрало 67 очков и на десять пунктов опережает команду Марино Пушича. «Динамо» и «Шахтеру» осталось сыграть по три матча в текущем сезоне украинского чемпионата.
«Шахтер» продолжает борьбу с «Александрией» за второе место. Сейчас подопечные Руслана Ротаня опережают «горняков» на три балла, имея в активе одну игру в запасе.
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|27
|20
|7
|0
|59 - 17
|67
|2
|Александрия
|26
|18
|6
|2
|40 - 18
|60
|3
|Шахтер Донецк
|27
|17
|6
|4
|64 - 24
|57
|4
|Полесье
|26
|11
|10
|5
|35 - 25
|43
|5
|Карпаты Львов
|27
|12
|7
|8
|38 - 30
|43
|6
|Кривбасс
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|7
|Верес
|26
|9
|8
|9
|31 - 36
|35
|8
|Заря
|26
|11
|2
|13
|30 - 36
|35
|9
|Рух Львов
|27
|8
|10
|9
|27 - 25
|34
|10
|Колос Ковалевка
|26
|6
|10
|10
|23 - 23
|28
|11
|ЛНЗ Черкассы
|26
|7
|6
|13
|23 - 35
|27
|12
|Оболонь
|26
|6
|7
|13
|16 - 42
|25
|13
|Ворскла
|26
|6
|6
|14
|22 - 35
|24
|14
|Левый берег
|26
|6
|5
|15
|16 - 32
|23
|15
|Ингулец
|27
|4
|8
|15
|17 - 41
|20
|16
|Черноморец
|27
|5
|3
|19
|17 - 43
|18
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