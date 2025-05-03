Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер потерял шансы на чемпионство УПЛ
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 19:04 |
742
1

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер потерял шансы на чемпионство УПЛ

«Динамо» стало недосягаемым для «горняков»

03 мая 2025, 19:04 |
742
1
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер потерял шансы на чемпионство УПЛ
ФК Шахтер

Чемпион Украины сезона 2023/24 донецкий «Шахтер» потерял шансы на золотые медали текущего сезона УПЛ.

Киевское «Динамо», после победы в матче 27-го тура УПЛ против «Ингульца» (4:0) набрало 67 очков и на десять пунктов опережает команду Марино Пушича. «Динамо» и «Шахтеру» осталось сыграть по три матча в текущем сезоне украинского чемпионата.

«Шахтер» продолжает борьбу с «Александрией» за второе место. Сейчас подопечные Руслана Ротаня опережают «горняков» на три балла, имея в активе одну игру в запасе.

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 27 20 7 0 59 - 17 67
2 Александрия 26 18 6 2 40 - 18 60
3 Шахтер Донецк 27 17 6 4 64 - 24 57
4 Полесье 26 11 10 5 35 - 25 43
5 Карпаты Львов 27 12 7 8 38 - 30 43
6 Кривбасс 26 11 7 8 28 - 24 40
7 Верес 26 9 8 9 31 - 36 35
8 Заря 26 11 2 13 30 - 36 35
9 Рух Львов 27 8 10 9 27 - 25 34
10 Колос Ковалевка 26 6 10 10 23 - 23 28
11 ЛНЗ Черкассы 26 7 6 13 23 - 35 27
12 Оболонь 26 6 7 13 16 - 42 25
13 Ворскла 26 6 6 14 22 - 35 24
14 Левый берег 26 6 5 15 16 - 32 23
15 Ингулец 27 4 8 15 17 - 41 20
16 Черноморец 27 5 3 19 17 - 43 18
Полная таблица
По теме:
Бывший игрок Шахтера установил новый рекорд АПЛ
Верес – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кудровка поднялась на второе место. Результаты матчей Первой лиги
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Бокс | 03 мая 2025, 07:48 1
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов

Бій-реванш пройде 19 липня 2025 року

РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
Футбол | 03 мая 2025, 01:57 0
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»

Наставник «Ромы» скоро покинет клуб

Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Футбол | 03.05.2025, 08:55
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче
Хоккей | 03.05.2025, 15:56
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины объяснил поражение в последнем матче
«Очень нужные голы». Невертон прокомментировал матч с Черноморцем
Футбол | 03.05.2025, 18:26
«Очень нужные голы». Невертон прокомментировал матч с Черноморцем
«Очень нужные голы». Невертон прокомментировал матч с Черноморцем
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NoMad
Дуже дуже добре. Найтитулованіший клуб України збільшить відрив у кількості трофеїв
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 10
Футбол
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
01.05.2025, 18:37
Футбол
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
02.05.2025, 14:55 5
Снукер
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
02.05.2025, 00:30 39
Теннис
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
01.05.2025, 21:14 34
Теннис
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
02.05.2025, 21:07 5
Футбол
Флик принял решение по трансферу Неймара
Флик принял решение по трансферу Неймара
02.05.2025, 14:25 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем