ФОТО. Роскошное декольте. Ястремская прибыла в Рим на предстоящий тысячник
Даяна поделилась красивыми фотографиями из столицы Италии
24-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) опубликовала новый пост в своем Instagram.
Украинка прибыла в Рим и поделилась соответствующими фотографиями из столицы Италии, попозировав с роскошным декольте.
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Даяна сыграет на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, основная сетка которого стартует 6 мая.
Предыдущими соревнованиями Ястремской был тысячник в Мадриде, где во втором круге она уступила будущей финалистке Коко Гауфф.
ФОТО. Роскошное декольте. Ястремская прибыла в Рим на предстоящий тысячник
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