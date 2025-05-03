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  4. ФОТО. Роскошное декольте. Ястремская прибыла в Рим на предстоящий тысячник
WTA
03 мая 2025, 17:25 | Обновлено 03 мая 2025, 17:42
1255
1

ФОТО. Роскошное декольте. Ястремская прибыла в Рим на предстоящий тысячник

Даяна поделилась красивыми фотографиями из столицы Италии

03 мая 2025, 17:25 | Обновлено 03 мая 2025, 17:42
1255
1
ФОТО. Роскошное декольте. Ястремская прибыла в Рим на предстоящий тысячник
Instagram. Даяна Ястремская

24-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) опубликовала новый пост в своем Instagram.

Украинка прибыла в Рим и поделилась соответствующими фотографиями из столицы Италии, попозировав с роскошным декольте.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Даяна сыграет на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, основная сетка которого стартует 6 мая.

Предыдущими соревнованиями Ястремской был тысячник в Мадриде, где во втором круге она уступила будущей финалистке Коко Гауфф.

ФОТО. Роскошное декольте. Ястремская прибыла в Рим на предстоящий тысячник

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фото Даяна Ястремская WTA Рим lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Декольте "пайдьот" як то кажуть аби теніс показала вищого рівня в Римі
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