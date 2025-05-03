24-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) опубликовала новый пост в своем Instagram.

Украинка прибыла в Рим и поделилась соответствующими фотографиями из столицы Италии, попозировав с роскошным декольте.

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Даяна сыграет на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, основная сетка которого стартует 6 мая.

Предыдущими соревнованиями Ястремской был тысячник в Мадриде, где во втором круге она уступила будущей финалистке Коко Гауфф.

ФОТО. Роскошное декольте. Ястремская прибыла в Рим на предстоящий тысячник