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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 17:11 | Обновлено 03 мая 2025, 17:37
119
1

Источник: Антон Салабай пропустит матч против Колоса

Один из лидеров «Ворсклы» не сможет помочь своей команде в важном матче

03 мая 2025, 17:11 | Обновлено 03 мая 2025, 17:37
119
1
Источник: Антон Салабай пропустит матч против Колоса
ФК Ворскла. Антон Салабай

В воскресенье, 4 мая, состоится матч 27-го тура УПЛ «Колос» – «Ворскла». В этом поединке не сыграет нападающий полтавского клуба Антон Салабай.

За «Ворсклу» Салабай выступает на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит «Колосу». И «Колос» не разрешил «Ворскле» использовать футболиста в предстоящем матче, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Антон Салабай присоединился к «Ворскле» во время зимней паузы. За это время провел в составе полтавского клуба семь матчей. Результативными действиями не отметился. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

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Колос - Ворскла Колос Ковалевка Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Антон Салабай аренда игрока Дмитрий Венков
Сергей Турчак Источник: Telegram
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Комментарии 1
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Galushka_na_maximalkah
Ну кто придумывает такие заголовки? Один із лідерів... Ну да, один из лидеров, у которого нет ни одного результативного действия. А новость, напомню, про форварда/вингера  
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