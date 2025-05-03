Источник: Антон Салабай пропустит матч против Колоса

В воскресенье, 4 мая, состоится матч 27-го тура УПЛ «Колос» – «Ворскла». В этом поединке не сыграет нападающий полтавского клуба Антон Салабай.

За «Ворсклу» Салабай выступает на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит «Колосу». И «Колос» не разрешил «Ворскле» использовать футболиста в предстоящем матче, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Антон Салабай присоединился к «Ворскле» во время зимней паузы. За это время провел в составе полтавского клуба семь матчей. Результативными действиями не отметился. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.