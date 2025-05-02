Большие проблемы. ФИФА наложила еще один трансферный бан на клуб УПЛ

Большие проблемы полтавской «Ворсклы» до сих пор продолжаются.ФИФА решила еще раз наказать клуб, наложив на полтавчан новый бан о регистрации игроков.

По официальной информации новый бан датирован 30 апреля. Речь идет о трех регистрационных периодах. Решение о трансферном бане опубликовано на официальном сайте организации.

В нынешнем сезоне «Ворскла» занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 24 турнирных пункта после 26 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что экс-легионер Ворсклы рассказал о виновнике трансферного бана полтавчан