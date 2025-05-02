Большие проблемы. ФИФА наложила еще один трансферный бан на клуб УПЛ
Неприятности полтавской «Ворсклы» продолжаются
Большие проблемы полтавской «Ворсклы» до сих пор продолжаются.ФИФА решила еще раз наказать клуб, наложив на полтавчан новый бан о регистрации игроков.
По официальной информации новый бан датирован 30 апреля. Речь идет о трех регистрационных периодах. Решение о трансферном бане опубликовано на официальном сайте организации.
В нынешнем сезоне «Ворскла» занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 24 турнирных пункта после 26 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что экс-легионер Ворсклы рассказал о виновнике трансферного бана полтавчан
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