Украина. Премьер лига01 мая 2025, 22:31 |
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Гол легионера Шахтера в ворота Динамо стал историческим
Кевин реализовал 1900-й пенальти в истории УПЛ
01 мая 2025, 22:31 |
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Гол бразильского вингера донецкого «Шахтера» Кевина в ворота киевского «Динамо» вошел в историю.
На 6-й минуте матча 22-летний футболист реализовал пенальти. Этот гол стал 1900-м успешным реализованным пенальти в истории Украинской Премьер-лиги. Всего было выполнено 2500 11-метровых.
Автор первого в истории реализованного пенальти – Игорь Волков. Играя за «Таврию», он забил в ворота запорожского «Торпедо».
Ранее сообщалось о том, что обнародовано время начала финала Кубка Украины.
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