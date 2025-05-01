Гол легионера Шахтера в ворота Динамо стал историческим

Гол бразильского вингера донецкого «Шахтера» Кевина в ворота киевского «Динамо» вошел в историю.

На 6-й минуте матча 22-летний футболист реализовал пенальти. Этот гол стал 1900-м успешным реализованным пенальти в истории Украинской Премьер-лиги. Всего было выполнено 2500 11-метровых.

Автор первого в истории реализованного пенальти – Игорь Волков. Играя за «Таврию», он забил в ворота запорожского «Торпедо».

Ранее сообщалось о том, что обнародовано время начала финала Кубка Украины.