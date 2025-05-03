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Молодежные турниры
03 мая 2025, 15:37 | Обновлено 03 мая 2025, 15:41
752
2

КДК УАФ отстранил тренера Шахтера U-19 на два матча после игры с Динамо

Александр Алимов использовал оскорбительные выражения

03 мая 2025, 15:37 | Обновлено 03 мая 2025, 15:41
752
2
КДК УАФ отстранил тренера Шахтера U-19 на два матча после игры с Динамо
ФК Шахтер Донецк. Александр Алимов

26 апреля состоялся матч 26-го тура Юношеского чемпионата Украины, в котором встретились донецкий «Шахтер U-19» и киевское «Динамо U-19».

Гости одолели соперника со счетом 1:0, однако поединок больше запомнился многочисленными удалениями. Арбитр удалил двух игроков «Шахтера» и троих – в составе «Динамо».

После этого матча Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК УАФ) принял решение наказать тренера «горняков» Александра Алимова, который является ассистентом Алексея Белика.

«КДК рассмотрел материалы по удалению тренера ФК «Шахтер» (Донецк) Александра Алимова во время матча 26-го тура чемпионата Украины U-19 ФК «Шахтер» (Донецк) – ФК «Динамо» (Киев), который состоялся 26 апреля 2025 года.

Принято решение отстранить тренера ФК «Шахтер» (Донецк) Александра Алимова от участия в соревнованиях на 2 (два) матча (за использование оскорбительных, непристойных слов), из которых на 1 (один) матч условно с испытательным сроком 1 (один) год», – сообщили на официальном сайте УАФ.

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Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Burevestnik
отак йому...
нехай втирається своїми мокрими після гри трусами
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vazazh
Отаке гівно готує зміну, займається з молоддю. Та цю суку потрібно пожиттево не допускати до роботи з молоддю, бо таке 1 випрстає, як його так готують. 
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0
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