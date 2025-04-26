ВИДЕО. Красные Суркиса и еще четырех. Эмоции матча U-19 Шахтера и Динамо

Динамо U-19 выиграло у Шахтера U-19 в матче юношеского чемпионата Украины. Концовка встречи получалась напряженной, когда случилась потасовка ряда игроков.

А после финального свистка команды снова принялись выяснять отношения.

Все это завершилось тем, что арбитр показал пять красных карточек: у Шахтера удалены Арройо и Баглай, а у Динамо – Коробов, Герич и Суркис.

Юношеский чемпионат Украины. 26-й тур

Шахтер U-19 – Динамо U-19 0:1

Гол: Редушко, 45+1

Удалены: Баглай, Арройо, 90+5 – Герич, 90+5, Коробов, 90+6, Суркис, 90+8

Потасовка в компенсированное время

Потасовка после завершения матча