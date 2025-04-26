Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Красные Суркиса и еще четырех. Эмоции матча U-19 Шахтера и Динамо
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 19:23 | Обновлено 26 апреля 2025, 19:25
2471
39

ВИДЕО. Красные Суркиса и еще четырех. Эмоции матча U-19 Шахтера и Динамо

Нервное завершение матча юношеского чемпионата Украины

26 апреля 2025, 19:23 | Обновлено 26 апреля 2025, 19:25
2471
39
ВИДЕО. Красные Суркиса и еще четырех. Эмоции матча U-19 Шахтера и Динамо
ФК Динамо Киев

Динамо U-19 выиграло у Шахтера U-19 в матче юношеского чемпионата Украины. Концовка встречи получалась напряженной, когда случилась потасовка ряда игроков.

А после финального свистка команды снова принялись выяснять отношения.

Все это завершилось тем, что арбитр показал пять красных карточек: у Шахтера удалены Арройо и Баглай, а у Динамо – Коробов, Герич и Суркис.

Юношеский чемпионат Украины. 26-й тур

Шахтер U-19 – Динамо U-19 0:1
Гол: Редушко, 45+1

Удалены: Баглай, Арройо, 90+5 – Герич, 90+5, Коробов, 90+6, Суркис, 90+8

Потасовка в компенсированное время

Потасовка после завершения матча

По теме:
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 0:1. За что удалили Суркиса? Видеообзор матча
Один гол и удаления. Динамо обыграло Шахтер в матче чемпионата U-19
Экс-форвард сборной Украины рассказал, кто победит в матче Шахтера – Динамо
Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Вячеслав Суркис Диего Арройо видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман ГРИГОРЧУК: «Мы грустные и расстроенные»
Футбол | 26 апреля 2025, 19:58 0
Роман ГРИГОРЧУК: «Мы грустные и расстроенные»
Роман ГРИГОРЧУК: «Мы грустные и расстроенные»

Тренер ЛНЗ – о сухой ничьей с «Кривбассом»

Лифт следует вниз. Черноморец уступил Руху в Одессе
Футбол | 26 апреля 2025, 14:58 15
Лифт следует вниз. Черноморец уступил Руху в Одессе
Лифт следует вниз. Черноморец уступил Руху в Одессе

Команда Кучера упустила возможность разжиться драгоценными баллами в борьбе за выживание

ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
Футбол | 25.04.2025, 23:26
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
Бокс | 26.04.2025, 07:50
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
Футбол | 25.04.2025, 21:57
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
Комментарии 40
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Два тижні назад саме про це й писав. Навіть якщо  Динамо виграє у Шахтаря, то спорт.юа напише про проблеми  якісь в Динамо чи про картки. А по суті Динамо ю19 доказує що заслуговує бути чемпіоном другий раз поспіль. А кроти хай і надалі мати гнуть,  і тренер і вболівальники. 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Дивився гру повністю Дуже соромно за... жителів Києва.. Чому ми дозволяємо цьому бидлу повзати вулиціми міста?Весь матч триповерховий мат з лавки, тренери та співробітники кидаються на суддів, гравців,тренерів суперника.. Бидляче бидло!! Може настав час попросити цих "гостей" забратися???
Ответить
+5
Показать Скрыть 13 ответов
Перець
І як завжди все почалося з донецьких 
Ответить
+5
Pavel_i_C0
Головне, що ДНОнєтскіє на колінах
Ответить
+4
Сказки ДАмбаса
Значит вот эти вот киевские, во главе с одиозным разбойником Суркисом, приехали на ДАмбас и основали макеевский гандоновый завод. ДАмбас обращается к федерации с оффициальным обращением: Дорогая федерация, этими киевскими совершён позорнейший акт этноцида против жителей ДАмбаса, а именно: основание Макеевского гандонового завода, чтобы народ ДАмбаса перестал плодится бешеными темпами и самое главное перестал дудеть! По сему требуем: признать третье место чемпионским, а первое вылет из высшей лиги, в противном случае ДАмбас начинает дудеть в два гудка -  вы ответите за свои преступления!
Ответить
+3
Сказки ДАмбаса
Эта киевская Якудза во главе с разбойником Суркисом преднамеренно заплела ноги молодёжи ДАмбаса,  чем нанесла непоправимый ущерб мировой цивилизации которую возглавляет ДАмбас, несмотря на разного типа хитрые уловки, эти киевские не смогли сломить яростное дудение ДАмбаса!
Ответить
+2
DK2025
Кстати мой совет сайту - вы готовьте новую статью на ту же тему на завтра после игры основных составов. 
Ответить
+2
Pavel_i_C0
Східняки = третій сорт.... Згадалась реклама яника на виборах 2004
Ответить
+1
Boodya
Парєнь маладой в цьому матчі в стєпь виходив чи ні?
Ответить
+1
Boodya
Бєлік там нікого не бив хоч?
Ответить
+1
Pavel_i_C0
ДНОнєтск, бамбас - смоктали ви у нас!!
Ответить
+1
Pavel_i_C0
Це даунєтскє незрозуміло що, треба срачами гнати в їх східнячі халупи, де вони вилупились 
Ответить
+1
DK2025
Самая простая логика, которая донецким несвойственна от слова совсем - такие провокации и драки может устроить только ПРОИГРЫВАЮЩАЯ команда
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Кроти, про матч скажіть хоч щось. ДВА удари в напрямку воріт, жодного в отвір... Мафія не дозволила??
Ответить
0
easterly
Обісрані бомжи з селища несщастне, таким чином показують свою вдячливість, що їх пригріли на материку. Як би у влади був не бубочка, а нормальний хлоп, то ці обісранські гопнікі, прцювали у себе на шахтах на русню
Ответить
0
Pavel_i_C0
Покидьки зі сходу, як же ви набридли українському народу 
Ответить
-1
Saltovka
киевские сепаратисты которых возглавляет предатель Украины ублюдок суркисс самые ненавидимые жители неньки Украины!
Ответить
-2
Показать Скрыть 5 ответов
Tea with milk
сркс хло
лала лала  
 лала лала
Ответить
-3
Saltovka
шавковский украинофоб
лалалала
лалалала
Ответить
-4
Saltovka
кто выходит на поле под фамилией суркиϟϟ сразу удалять ещё до стартового свистка судьи!
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
25.04.2025, 13:05 1
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
24.04.2025, 22:17 1
Футбол
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
24.04.2025, 19:31 7
Теннис
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
24.04.2025, 19:17 6
Хоккей
Известный тренер назвал шансы Динамо в матче против Шахтера
Известный тренер назвал шансы Динамо в матче против Шахтера
24.04.2025, 21:05
Футбол
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
25.04.2025, 13:09 8
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
25.04.2025, 08:33
Бокс
Драма Мадрида. Ястремская накормила Гауфф бубликом, но потерпела поражение
Драма Мадрида. Ястремская накормила Гауфф бубликом, но потерпела поражение
24.04.2025, 23:15 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем