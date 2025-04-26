ВИДЕО. Красные Суркиса и еще четырех. Эмоции матча U-19 Шахтера и Динамо
Нервное завершение матча юношеского чемпионата Украины
Динамо U-19 выиграло у Шахтера U-19 в матче юношеского чемпионата Украины. Концовка встречи получалась напряженной, когда случилась потасовка ряда игроков.
А после финального свистка команды снова принялись выяснять отношения.
Все это завершилось тем, что арбитр показал пять красных карточек: у Шахтера удалены Арройо и Баглай, а у Динамо – Коробов, Герич и Суркис.
Юношеский чемпионат Украины. 26-й тур
Шахтер U-19 – Динамо U-19 0:1
Гол: Редушко, 45+1
Удалены: Баглай, Арройо, 90+5 – Герич, 90+5, Коробов, 90+6, Суркис, 90+8
Потасовка в компенсированное время
Потасовка после завершения матча
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