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  4. Такого мало кто ожидал. На Довбика появился неожиданный претендент
Турция
03 мая 2025, 22:13 |
1144
3

Такого мало кто ожидал. На Довбика появился неожиданный претендент

Трансфер Артема рассматривает «Бешикташ»

03 мая 2025, 22:13 |
1144
3
Такого мало кто ожидал. На Довбика появился неожиданный претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.

По информации турецких СМИ, на Артема появился неожиданный претендент – один из сильнейших клубов Турции «Бешикташ» рассматривает подписание украинца. В подписании украинского нападающего лично заинтересован наставник «орлов» Уле Гуннар Сульшер. «Бешикташ» летом планирует распрощаться с именитым нападающим Чиро Иммобиле, а на его место купить Артема.

В этом сезоне в активе Довбика 43 матча, 16 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Бешикташ Уле Гуннар Сульшер Чиро Иммобиле трансферы Серии A трансферы Артем Довбик Рома Рим
Дмитрий Олейник Источник
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Стабильный путь украинских футбольных "звезд". 
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Burevestnik
що до інфи то є нюанс:
автор замітки взяв інфу у Джерела,
яке в свою чергу взяло інфу із другого джерела.
Тобто автор не спромігся знайти оте перше джерело...
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0
Mark4854590
Такий собі варіант. Хоча виключати його не можна. З Серії А то чемпіонату Туреччини доріжка прокладена
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