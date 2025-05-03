Турция03 мая 2025, 22:13 |
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Такого мало кто ожидал. На Довбика появился неожиданный претендент
Трансфер Артема рассматривает «Бешикташ»
03 мая 2025, 22:13 |
1144
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27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.
По информации турецких СМИ, на Артема появился неожиданный претендент – один из сильнейших клубов Турции «Бешикташ» рассматривает подписание украинца. В подписании украинского нападающего лично заинтересован наставник «орлов» Уле Гуннар Сульшер. «Бешикташ» летом планирует распрощаться с именитым нападающим Чиро Иммобиле, а на его место купить Артема.
В этом сезоне в активе Довбика 43 матча, 16 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
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автор замітки взяв інфу у Джерела,
яке в свою чергу взяло інфу із другого джерела.
Тобто автор не спромігся знайти оте перше джерело...