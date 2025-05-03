«Дайте ему новый контракт». Реакция фанов на гол Кевина Де Брюйне

В матче 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле принимал «Вулверхэмптон». Команда Пепа Гвардиолы одержала победу со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал Кевин Де Брюйне. Полузащитник «Манчестер Сити» отличился после передачи Жереми Доку.

Кевин Де Брюйне проводит свои последние матчи за «Манчестер Сити». Летом игрок покинет клуб. Болельщики требуют оставить Де Брюйне в команде.

Nolan: Прекратите валять дурака и дайте этому человеку новый контракт.

Paan_kün 16: KDB отдает всю свою энергию этому клубу, продлите контракт сейчас же!!!

Ernest Arinze: Нам будет не хватать тебя.

GIRAN FEDERAL 8: Матч был слишком напряженным, но в нашем плохом сезоне мы провели 9 матчей без поражений и в тройке лидеров лиги. Все это в нашем плохом сезоне, а теперь представьте, когда мы вернемся в форму в следующем сезоне.

skyblue_4: Продлите с ним контракт, сукины дети! Сделайте это, потому что легенда не заслуживает того, чтобы уйти вот так.

Benjamin Otoo: Этот человек не должен уйти...... Сити давно пора рассмотреть возможность продления контракта с этим гением.

Kaptain Kush: Величайший полузащитник в истории АПЛ.

Retired U.S. Army, Nam Vet: Жаль, что Кевин покидает «Манчестер Сити». Не могу понять, почему.