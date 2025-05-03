Эпицентр досрочно вышел в УПЛ. Реакция болельщиков
Команда Сергея Нагорняка следующий сезон проведет в элите украинского футбола
В чемпионской группе Первой лиги в пятницу, 2 мая, состоялся поединок ЮКСА – «Эпицентр». Встреча завершилась победой команды гостей со счетом 1:0.
«Эпицентр» набрал 44 очка и уже точно не опуститься ниже второго места. Команда гарантировала себе место в УПЛ на следующий сезон.
Дмитрий: С дебютом в УПЛ. Вроде как сильная тима)
Mykyta Kiyko: Ещё один магазин в УПЛ, составит компанию АТБ из Житомира)
Vlado$$$ Popovych: Очередной клуб без стадиона уровня УПЛ.
Olexander Solomashchenko: Временная очередная игрушка для людей, которые очень далеки от футбола.
Mark4854590: Будет интересно взглянуть на трансферы команды летом.
Andromed: Очень уверенно выиграли Первую лигу, посмотрим в следующем сезоне в УПЛ, что смогут показать.
BUKO_CV: Эпицентр уровня Ингульца или Оболони будет выше не прыгнет, но...
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