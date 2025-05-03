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Украина. Первая лига
03 мая 2025, 12:14 | Обновлено 03 мая 2025, 13:24
312
1

Эпицентр досрочно вышел в УПЛ. Реакция болельщиков

Команда Сергея Нагорняка следующий сезон проведет в элите украинского футбола

03 мая 2025, 12:14 | Обновлено 03 мая 2025, 13:24
312
1
Эпицентр досрочно вышел в УПЛ. Реакция болельщиков
ФК Эпицентр

В чемпионской группе Первой лиги в пятницу, 2 мая, состоялся поединок ЮКСА – «Эпицентр». Встреча завершилась победой команды гостей со счетом 1:0.

«Эпицентр» набрал 44 очка и уже точно не опуститься ниже второго места. Команда гарантировала себе место в УПЛ на следующий сезон.

Дмитрий: С дебютом в УПЛ. Вроде как сильная тима)

Mykyta Kiyko: Ещё один магазин в УПЛ, составит компанию АТБ из Житомира)

Vlado$$$ Popovych: Очередной клуб без стадиона уровня УПЛ.

Olexander Solomashchenko: Временная очередная игрушка для людей, которые очень далеки от футбола.

Mark4854590: Будет интересно взглянуть на трансферы команды летом.

Andromed: Очень уверенно выиграли Первую лигу, посмотрим в следующем сезоне в УПЛ, что смогут показать.

BUKO_CV: Эпицентр уровня Ингульца или Оболони будет выше не прыгнет, но...

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Эпицентр Каменец-Подольский ЮКСА Тарасовка реакция болельщиков реакция читателей Sport.ua
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Spaceman
Цікаво,хто буде новим тренером?
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