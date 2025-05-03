«Там мои друзья». Легенда Баварии назвал фаворитов на титул Лиги чемпионов
Бастиан Швайнштайгер выделил две команды
Легендарный немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер назвал фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Немец признался, что будет болеть за «Барселону».
«Сейчас я назвал бы «Барселону» и «ПСЖ». Я очень удивился тому, как ПСЖ выбил «Ливерпуль».
Что касается Барселоны, то там мои друзья – немецкий тренер Ганс Флик и Роберт Левандовски. Желаю им всего лучшего», – сказал Швайнштайгер.
В первом полуфинальном матче «Арсенал» дома минимально уступил ПСЖ (0:1). Единственный гол во встрече забил Усман Дембеле. Каталонская «Барселона» сыграла в результативную ничью с «Интером» (3:3).
Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2024/25 пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
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