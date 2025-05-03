Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Там мои друзья». Легенда Баварии назвал фаворитов на титул Лиги чемпионов
Лига чемпионов
03 мая 2025, 11:59 | Обновлено 03 мая 2025, 12:00
870
0

«Там мои друзья». Легенда Баварии назвал фаворитов на титул Лиги чемпионов

Бастиан Швайнштайгер выделил две команды

03 мая 2025, 11:59 | Обновлено 03 мая 2025, 12:00
870
0
«Там мои друзья». Легенда Баварии назвал фаворитов на титул Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Бастиан Швайнштайгер

Легендарный немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер назвал фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Немец признался, что будет болеть за «Барселону».

«Сейчас я назвал бы «Барселону» и «ПСЖ». Я очень удивился тому, как ПСЖ выбил «Ливерпуль».

Что касается Барселоны, то там мои друзья – немецкий тренер Ганс Флик и Роберт Левандовски. Желаю им всего лучшего», – сказал Швайнштайгер.

В первом полуфинальном матче «Арсенал» дома минимально уступил ПСЖ (0:1). Единственный гол во встрече забил Усман Дембеле. Каталонская «Барселона» сыграла в результативную ничью с «Интером» (3:3).

Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2024/25 пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».

По теме:
Интер – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Арсенал – Борнмут. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Арсенал не догнать? Гвардиола рассказал, какая сейчас цель у Ман Сити
Барселона Интер Милан Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов Бастиан Швайнштайгер
Олег Вахоцкий Источник: Daily Mail
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Футбол | 03 мая 2025, 08:55 2
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом

Установлена трансферная стоимость на украинца

Ярмоленко и Ванат. Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в апреле
Футбол | 03 мая 2025, 07:57 6
Ярмоленко и Ванат. Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в апреле
Ярмоленко и Ванат. Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в апреле

Украинская Премьер-лига проводит голосование среди болельщиков

Флик принял решение по трансферу Неймара
Футбол | 02.05.2025, 14:25
Флик принял решение по трансферу Неймара
Флик принял решение по трансферу Неймара
Известный экс-легионер Динамо расторг контракт с клубом, где был с января
Футбол | 03.05.2025, 12:50
Известный экс-легионер Динамо расторг контракт с клубом, где был с января
Известный экс-легионер Динамо расторг контракт с клубом, где был с января
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Снукер | 02.05.2025, 14:55
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
01.05.2025, 21:14 34
Теннис
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
01.05.2025, 09:01 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
02.05.2025, 02:55 16
Хоккей
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 115
Хоккей
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
02.05.2025, 21:07 4
Футбол
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
02.05.2025, 03:05 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Первой лиги гарантировала себе выход в УПЛ
02.05.2025, 17:06 22
Футбол
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. В группе снова новый лидер
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. В группе снова новый лидер
01.05.2025, 15:13 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем