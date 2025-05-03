МАЛЫШЕВ: «Шахтер пропустил первым. Но это футбол, такое случается»

Ассистент главного тренера юношеской команды «Шахтера» U-19 Максим Малышев прокомментировал победу над «Черноморцем» U-19 (5:1):

«Хороший матч, как и счет. Ребята – молодцы. Игра проходила под нашим контролем, мы демонстрировали атакующий футбол и смогли забить много мячей, поэтому считаю, что счет справедливо отражает ход игры.

Несмотря на то, что первыми пропустили, следует понимать: это футбол, такое случается. Однако на протяжении всего поединка мы играли острее. В то же время нельзя останавливаться, могли забить еще больше, ведь возможностей было достаточно.

Победа над «Черноморцем» U-19 очень важна, ведь команде нужны положительные эмоции и очки. Что касается заключительных туров, то имеем полную концентрацию, самоотдачу и настойчивость бороться за максимум в каждом матче, не оглядываясь на других. В футболе все возможно, поэтому нужно бороться до самого конца».