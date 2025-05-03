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  4. МАЛЫШЕВ: «Шахтер пропустил первым. Но это футбол, такое случается»
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 05:23 | Обновлено 03 мая 2025, 06:06
293
0

МАЛЫШЕВ: «Шахтер пропустил первым. Но это футбол, такое случается»

Ассистент наставника Шахтера U-19 прокомментировал победу над Черноморцем

03 мая 2025, 05:23 | Обновлено 03 мая 2025, 06:06
293
0
МАЛЫШЕВ: «Шахтер пропустил первым. Но это футбол, такое случается»
ФК Шахтер. Максим Малышев

Ассистент главного тренера юношеской команды «Шахтера» U-19 Максим Малышев прокомментировал победу над «Черноморцем» U-19 (5:1):

«Хороший матч, как и счет. Ребята – молодцы. Игра проходила под нашим контролем, мы демонстрировали атакующий футбол и смогли забить много мячей, поэтому считаю, что счет справедливо отражает ход игры.

Несмотря на то, что первыми пропустили, следует понимать: это футбол, такое случается. Однако на протяжении всего поединка мы играли острее. В то же время нельзя останавливаться, могли забить еще больше, ведь возможностей было достаточно.

Победа над «Черноморцем» U-19 очень важна, ведь команде нужны положительные эмоции и очки. Что касается заключительных туров, то имеем полную концентрацию, самоотдачу и настойчивость бороться за максимум в каждом матче, не оглядываясь на других. В футболе все возможно, поэтому нужно бороться до самого конца».

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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