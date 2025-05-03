3 мая на «Ред Булл Арена» пройдет матч 32-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором РБ Лейпциг встретится с Баварией. Поединок начнется в 16:30 по киевскому времени.

РБ Лейпциг

Команда несколько лет играла под руководством Марко Розе. И делала это успешно, даже трофей, в виде кубка, завоевывала. А в прошлом сезоне оставила за спиной дортмундскую Боруссию, став в Бундеслиге четвертой, параллельно пробившись в плей-офф Лиги чемпионов.

В итоге этой весной тренера уволили. Очевидно, сказался еще провал в Лиге чемпионов, где немцы в 2024-м году вообще всем проигрывали, и, конечно же, не вышли в плей-офф. В Бундеслиге тоже были неудачи, и в итоге со специалистом расстались. Его преемник, Жолт Лев, начинал с поражения в полуфинале кубка. Да и в Бундеслиге после побед над Хоффенхаймом и Вольфсбургом была только ничья с новичком-аутсайдером, Хольштайном. В прошлом туре с Айнтрахтом и вовсе получили 4 безответных мяча в свои ворота.

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Бавария

Клуб выполнял в последние годы важную функцию - он пытался сломать проклятье Кейна. Харри, устав не выигрывать трофеи в Лондоне, казалось, выбрал идеальный в плане призов вариант, перебравшись в Мюнхен. Но в 2023/2024 Бавария ухитрился не выиграть ни единого турнира, даже Суперкубка!

Более того, в новом цикле, уже с Компани, тоже хватало осечек, от раннего вылета из кубка и до поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов Интеру, хотя с итальянцами боролись до последнего. Но уж на дистанции, в Бундеслиге, на этот раз получилось добиться своего. В прошлом туре, играя дома с Майнцем, уверенно победили. До титула осталось взять одно очко!

Статистика личных встреч

В 2023-м РБ Лейпциг не проигрывал ни разу в четырех поединках. Но в прошлом году уже Бавария победила в обоих матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что в Мюнхене хотят вернуть серебряную салатницу с уверенным восклицательным знаком в развязке. Ничьи бы хватило, но все же в этом поединке от гостей ждем только решающей победы (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua РБ Лейпциг Бавария Победа Баварии 1.63 Сделать ставку

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