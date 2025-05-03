Бавария пропустила на 90+5. Чемпионство пока откладывается

Бавария в напряженном матче Бундеслиги сыграла вничью 3:3 с Лейпцигом и упустила шанс оформить титул уже сегодня.

При этом команда Венсана Компани проигрывала 0:2, во втором тайме сделала камбэк и повела в счете, однако пропустила в компенсированное время, что все же оставляет Байеру минимальные шансы.

Бавария опережает конкурента на девять очков за три матча до конца. Завтра Байеру нужна только победа в матче с Фрайбургом.

Чемпионат Германии. 32-й тур

Лейпциг – Бавария 3:3

Голы: Шешко, 11, Клостерманн, 39, Поульсен, 90+5 – Дайер, 62, Олисе, 63, Сане, 83

Боруссия Менхенгладбах – Хоффенхайм 4:4

Голы: Чиародиа, 5, Ретц, 32, Хонорат, 64, Кляйденст, 90 – Чавас, 43, Балтер, 54, Гложек, 74, Табакович, 81

Санкт-Паули – Штутгарт 0:1

Гол: Волтмад, 88

Унион – Вердер 2:2

Голы: Роте, 37, Бенес, 84 – Стаге, 2, 15