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Санкт-Паули
03.05.2025 16:30 – FT 0 : 1
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Германия
03 мая 2025, 18:42 | Обновлено 03 мая 2025, 18:52
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1

Бавария пропустила на 90+5. Чемпионство пока откладывается

Невероятный камбэк, но упущенная победа

03 мая 2025, 18:42 | Обновлено 03 мая 2025, 18:52
516
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Бавария пропустила на 90+5. Чемпионство пока откладывается
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария в напряженном матче Бундеслиги сыграла вничью 3:3 с Лейпцигом и упустила шанс оформить титул уже сегодня.

При этом команда Венсана Компани проигрывала 0:2, во втором тайме сделала камбэк и повела в счете, однако пропустила в компенсированное время, что все же оставляет Байеру минимальные шансы.

Бавария опережает конкурента на девять очков за три матча до конца. Завтра Байеру нужна только победа в матче с Фрайбургом.

Чемпионат Германии. 32-й тур

Лейпциг – Бавария 3:3
Голы: Шешко, 11, Клостерманн, 39, Поульсен, 90+5 – Дайер, 62, Олисе, 63, Сане, 83

Боруссия Менхенгладбах – Хоффенхайм 4:4
Голы: Чиародиа, 5, Ретц, 32, Хонорат, 64, Кляйденст, 90 – Чавас, 43, Балтер, 54, Гложек, 74, Табакович, 81

Санкт-Паули – Штутгарт 0:1
Гол: Волтмад, 88

Унион – Вердер 2:2
Голы: Роте, 37, Бенес, 84 – Стаге, 2, 15

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Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу РБ Лейпциг Байер Хоффенхайм Боруссия Менхенгладбах Вердер Штутгарт Санкт-Паули
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Радів один Мюллер,що характерно,як тільки його замінили десь на 60хв гра пішла,відразу зрівняли,а Коман який його змінив в простій ситуації не перекинув воротаря,ба більше із-за його помилки *бики*зрівняли на 90+ 5й хв додали 4ри.Без Кейна і Мусіали гра так собі.
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