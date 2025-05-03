Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не должен этого делать». На президента Галатасарая наехали из-за Лунина
Испания
03 мая 2025, 02:09 | Обновлено 03 мая 2025, 02:24
75
0

«Не должен этого делать». На президента Галатасарая наехали из-за Лунина

Журналист Корай Гек недоволен словами Дурсуна Озбека

03 мая 2025, 02:09 | Обновлено 03 мая 2025, 02:24
75
0
«Не должен этого делать». На президента Галатасарая наехали из-за Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин (слева)

Турецкий журналист Корай Гек раскритиковал президента «Галатасарая» Дурсуна Озбека из-за его слов о заинтересованности в подписании украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина:

«Перес уже ищет, куда отправить Лунина. Пусть Озбек пойдет за ним и заберет его летом. Зачем втягивать одну из легенд «Галатасарая», кем является Фернандо Муслера, в такие разговоры перед последними матчами команды в сезоне?

Надо иметь хоть чуть-чуть уважения к своей легенде. Это можно делать в соцсетях, но, по крайней мере, президент не должен этого делать», – цитирует Гека Twitter-паблик Peşindeyiz Galatasaray.

По теме:
ВИДЕО. Мадридское дерби. Райо обыграл Хетафе благодаря быстрому голу
«Я так не думаю». Испанский журналист сравнил Лунина с кипером Барселоны
Ключевое решение. Интер нацелен на подписание двух игроков Реала
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Галатасарай Дурсун Озбек Фернандо Муслера
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Хоккей | 02 мая 2025, 06:35 17
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром

Сборная Украины по хоккею находится в шаге от исторического достижения

Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Футбол | 02 мая 2025, 08:27 10
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо

Андрей проведет срочный разговор с испанцем, а затем определится с будущим

Тренер Эпицентра: «Сделаем все, чтобы в УПЛ играть в Каменец-Подольском»
Футбол | 02.05.2025, 19:03
Тренер Эпицентра: «Сделаем все, чтобы в УПЛ играть в Каменец-Подольском»
Тренер Эпицентра: «Сделаем все, чтобы в УПЛ играть в Каменец-Подольском»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы в перерыве посмеялись над Карабиным»
Футбол | 03.05.2025, 01:47
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы в перерыве посмеялись над Карабиным»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы в перерыве посмеялись над Карабиным»
Флик принял решение по трансферу Неймара
Футбол | 02.05.2025, 14:25
Флик принял решение по трансферу Неймара
Флик принял решение по трансферу Неймара
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 7
Футбол
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
02.05.2025, 00:30 39
Теннис
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
01.05.2025, 01:53 16
Теннис
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 44
Футбол
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
01.05.2025, 18:37
Футбол
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 2
Футбол
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
02.05.2025, 02:55 16
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем