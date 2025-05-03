«Не должен этого делать». На президента Галатасарая наехали из-за Лунина
Журналист Корай Гек недоволен словами Дурсуна Озбека
Турецкий журналист Корай Гек раскритиковал президента «Галатасарая» Дурсуна Озбека из-за его слов о заинтересованности в подписании украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина:
«Перес уже ищет, куда отправить Лунина. Пусть Озбек пойдет за ним и заберет его летом. Зачем втягивать одну из легенд «Галатасарая», кем является Фернандо Муслера, в такие разговоры перед последними матчами команды в сезоне?
Надо иметь хоть чуть-чуть уважения к своей легенде. Это можно делать в соцсетях, но, по крайней мере, президент не должен этого делать», – цитирует Гека Twitter-паблик Peşindeyiz Galatasaray.
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