«Не должен этого делать». На президента Галатасарая наехали из-за Лунина

Турецкий журналист Корай Гек раскритиковал президента «Галатасарая» Дурсуна Озбека из-за его слов о заинтересованности в подписании украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина:

«Перес уже ищет, куда отправить Лунина. Пусть Озбек пойдет за ним и заберет его летом. Зачем втягивать одну из легенд «Галатасарая», кем является Фернандо Муслера, в такие разговоры перед последними матчами команды в сезоне?

Надо иметь хоть чуть-чуть уважения к своей легенде. Это можно делать в соцсетях, но, по крайней мере, президент не должен этого делать», – цитирует Гека Twitter-паблик Peşindeyiz Galatasaray.